Il prossimo 27 maggio 2024, Ciró Marina si riunirà per commemorare il Maestro Elio Malena, figura di grande rilevanza culturale e educativa per la comunità. L’evento, intitolato “2° Memorial Elio Malena”, si svolgerà in due momenti principali: una Santa Messa e una serie di interventi e premiazioni presso Palazzo Porti.

Programma della Commemorazione

Ore 16:30 – Chiesa di San Cataldo Vescovo La giornata di ricordo inizierà con una Santa Messa in suffragio alla memoria del Maestro Elio Malena, un’occasione per amici, familiari e concittadini di raccogliersi in preghiera e riflessione.

Ore 17:30 – Palazzo Porti Seguirà un evento ricco di interventi e testimonianze, con la partecipazione di diverse personalità che ricorderanno l’eredità del Maestro Malena e il suo impatto sulla comunità di Ciró Marina e oltre.

Saluti Iniziali

Sergio Ferrari, Sindaco di Ciró Marina e Presidente della Provincia di Crotone, aprirà la serie di interventi con i suoi saluti istituzionali.

Interventi

Andrea Doria , Vicepresidente Ada Ciró Marina e Basso Marchesato

, Vicepresidente Ada Ciró Marina e Basso Marchesato Graziella Spinali , Dirigente I.C. Casopero

, Dirigente I.C. Casopero Luigi Morrone , Avvocato

, Avvocato Vincenzo A. Poerio , Dottore Neonatologo

, Dottore Neonatologo Rocco Taliano Grasso , Scrittore

, Scrittore Carmen Chiarello , Presidente Associazione Frammenti

, Presidente Associazione Frammenti Salvatore Murano , Presidente Associazione Pitagorici

, Presidente Associazione Pitagorici Gianni De Simone , Direttore della rivista “Il Calabrone”

, Direttore della rivista “Il Calabrone” Sandra Giglio, Presidente Associazione Leonardo Da Vinci

Moderazione

L’evento sarà moderato da Francesco Vignis, Capo ufficio stampa del Comune di Crotone.

Premiazioni

Durante il memorial verranno consegnati premi speciali:







ADVERTISEMENT

Bassorilievo in rame del volto di Elio Malena : Un’opera dell’Associazione culturale d’arte e spettacolo Europe Art, creata dall’incisore Julia Maggio.

: Un’opera dell’Associazione culturale d’arte e spettacolo Europe Art, creata dall’incisore Julia Maggio. Premio all’Associazione Città Pulita: Un Tripode Delfico in rilievo su base, raffigurante una moneta Bruttium Stater (ca. 480-430 BC, Kroton), realizzato dal Maestro Emanuel Vizzacchero e omaggiato dall’Associazione Leonardo Da Vinci, presieduta da Sandra Giglio.

Apertura Straordinaria del Museo

In occasione del memorial, il museo rimarrà aperto la mattina per le scuole e il pomeriggio per la cittadinanza, offrendo un’opportunità unica per approfondire la conoscenza del patrimonio culturale locale.

Il “2° Memorial Elio Malena” rappresenta un’importante occasione per onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità di Ciró Marina. Attraverso la celebrazione della sua vita e delle sue opere, si rinnova il legame con i valori e gli insegnamenti che il Maestro Malena ha trasmesso, ispirando le nuove generazioni a perseguire la conoscenza e la cultura.