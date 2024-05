21 Maggio 2024 – ore 10:00, Palazzo Porti – Cirò Marina

Il 21 maggio 2024, presso Palazzo Porti a Cirò Marina, si terrà l’evento conclusivo del Piano Formativo – Avviso 1/2023 Prot. 42, incentrato sul tema importante della tutela del settore della pesca costiera tradizionale nel territorio. L’incontro, dal titolo “Tra sicurezza alimentare e strumenti tecnologici”, rappresenta un’importante occasione di confronto e riflessione sulle sfide e le opportunità di questo settore vitale per l’economia locale.

Introduce

L’evento sarà introdotto da Francesco Fortunato, Presidente di Terra Viva Calabria, che aprirà i lavori con un intervento volto a sottolineare l’importanza della pesca costiera tradizionale per la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile del territorio.







Partecipanti

Numerosi relatori di spicco interverranno durante la giornata:

Michele Sapia , Segretario Regionale FAI CISL Calabria

, Segretario Regionale FAI CISL Calabria Daniele Gualtieri , Segretario Territoriale FAI CISL Magna Grecia

, Segretario Territoriale FAI CISL Magna Grecia Dott. Sergio Ferrari , Sindaco del Comune di Cirò Marina e Presidente della Provincia di Crotone

, Sindaco del Comune di Cirò Marina e Presidente della Provincia di Crotone Vincenzo Conso, Presidente di ForAgri (Fondo Interprofessionale Formazione Continua)

L’evento si configura come un’importante piattaforma per il dialogo e la condivisione di conoscenze tra istituzioni, rappresentanti dei lavoratori e attori del settore della pesca. Sarà un’opportunità per fare il punto sulle iniziative intraprese e delineare nuove strategie per la tutela e lo sviluppo della pesca costiera tradizionale, in un’ottica di sicurezza alimentare e innovazione tecnologica.