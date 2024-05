Screenshot

Cirò Marina o meglio, dovremmo dire “America”. Si, perché stiamo scrivendo di Francesco Renda che in questi giorni, oggi la finale, si trova a rappresentare l’Italia e ancor più la nostra città ai campionati mondiali di tiro a volo, categoria Juniores.. “Un grande esempio di tenacia e perseveranza per tutti i giovani del nostro territorio”, come hanno detto i genitori di Francesco che, comunque, crediamo, accomuni tutti nell’auspicio di un risultato importante e, comunque vada, sarà sicuramente un momento di orgoglio per la città e per l’Italia. Francesco Pio Renda è andato in America a rappresentare l’Italia (cat. Junior) al Campionato del Mondo di English Sporting a Pennsville, nel New Jersey. Una partecipazione frutto di un percorso che lo visto negli ultimi mesi classificarsi al primo posto ad un Campionato nazionale e due gran premi svoltosi a Campagna in Campania che hanno determinato la Commissione Nazionale della Fidasc Italia a selezionarlo tra gli atleti che sono andati rappresentare l’Italia in America nella Cat. Junior. Solo 15 anni, una passione nata seguendo i suoi genitori, Enzo Renda e Maria Rosaria Pettinato, veterani nel settore sia per il tiro a volo che per il tiro a segno. Infatti gestiscono un poligono da tiro a Cirò (KR) e questo ha fatto si che a Francesco fosse trasmessa la passione per questa magnifica disciplina sportiva. Ora, al di là del risultato, un significativo e importante traguardo che sicuramente gli darà ancor di più lo stimolo per continuare a nutrire e migliorare la sua perfomance. Incrociamo le dita.







