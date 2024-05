L’estetista Sara Stasi giovane imprenditrice cirotana, apre attività nel centro storico: si tratta del Beauty studio di Sara Stasi, una giovane professionista che ha scelto l’antico borgo per iniziare il suo nuovo cammino lavorativo. A benedire il locale come di consueto il parroco don Massimo Sorrentino; il taglio del nastro è stato affidato invece al sindaco Mario Sculco– il quale riferiva del coraggio avuto dalla ragazza, una giovane specialista di ventiquattro anni che ha tanta passione e gentilezza, che con la sua nuova attività, darà tanto orgoglio a noi cirotani. Per ogni nuova attività che nasce a Cirò- prosegue il sindaco Sculco- “occorre l’aiuto nostro dell’amministrazione che oggi è presente a questa inaugurazione, ma anche quella di tutto popolo cirotano che, deve privilegiare in primis le attività del paese, specialmente quando si tratta di aiutare giovani professionisti che, hanno scelto di vivere e lavorare in un piccolo paese come il nostro”. Dunque l’antico borgo si arricchisce di una nuova figura professionale grazie alla giovane estetista che ha scelto di mettere radici nel proprio paese.

L’amministrazione comunale, insieme all’assessore alle attività produttive e commercio Maria Aloe, le ha conferito una targa di merito per la sua nuova attività intrapresa.

“Con molto piacere abbiamo tagliato il nastro per l’inaugurazione del nuovo 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐄𝐬𝐭𝐞𝐭𝐢𝐜𝐨 della nostra giovaneconcittadina 𝐒𝐚𝐫𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐬𝐢 – scrive in una nota l’ass. Salvatore Giardino presente all’inaugurazione- Ringraziamo, e lo faremo sempre, chi oggi, in un periodo non certo facile, decide di investire sul territorio e di affrontare una nuova sfida. Una sfida che tutti noi supporteremo, e siamo sicuri lo faranno tutti i cittadini che credono in chi ha coraggio e professionalità”.