Il prossimo 5 maggio, a partire dalle ore 20:30, il Ristorante Rosso Tiziano, situato in Via Lanciani n. 79 a Roma, diventerà il cuore di una serata speciale organizzata dal “Catanzaro Club Pietro Iemmello”. L’evento promette di unire passione calcistica e generosità in un’unica cornice.

Il “Catanzaro Club Pietro Iemmello” accoglierà, per l’occasione, il Direttore Generale dell’U.S. Catanzaro 1929, Diego Foresti, insieme all’associazione “Voglia di Vincere, Sportello Amico Autismo” di Torre Melissa. Un incontro che mira a tessere nuovi legami tra il mondo dello sport e quello della solidarietà.

Durante la serata, i partecipanti potranno deliziarsi con una degustazione a buffet di prelibatezze, e assaporare gelati speciali creati dal maestro gelatiere Rosario Nicodemo, vincitore del prestigioso titolo di campione del mondo alla “Gelato World Cup” del 2024. Un connubio tra gusto e arte che renderà omaggio ai colori giallorossi, simbolo di passione e appartenenza.







La musica dal vivo accompagnerà l’atmosfera festosa, regalando momenti di allegria e convivialità a tutti i presenti.

Ma la vera essenza di questa serata risiede nell’atto di generosità che la anima. Il ricavato dell’evento, al netto delle spese vive, sarà devoluto all’associazione “Voglia di Vincere, Sportello Amico Autismo” di Torre Melissa. Un gesto di solidarietà che testimonia l’importanza di fare la differenza nella vita di chi ha bisogno.

È un’occasione da non perdere, un’opportunità per unire cuore e passione, dimostrando che lo sport può essere un veicolo potente per il cambiamento sociale. La serata Giallorossa a Roma promette di essere un evento indimenticabile, in cui il sostegno reciproco e la gioia della condivisione si fonderanno in un’unica esperienza.

Vi aspettiamo numerosi, pronti a vivere insieme una serata di sport, gusto e solidarietà.