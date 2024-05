Martedì 16 aprile 2024, si è svolto, nella sala Consiglio dell’Autorità Portuale di Corigliano-Rossano, il convegno “Calabria ed economia del mare, istruzioni per l’uso”. L’evento, promosso da Assonautica Cosenza, ha visto la partecipazione del Ministro della Protezione Civile e Politiche del Mare Nello Musumeci, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci locali, amministratori locali e rappresentanti delle forze armate, nonché la massima autorità prefettizia. Durante le sessioni di discussione, sono stati affrontati diversi temi cruciali legati alla gestione del mare e alla sua valorizzazione, con particolare attenzione alla promozione del turismo.

Nell’ottica della valorizzazione del territorio, importante è stata la collaborazione dell’Istituto Alberghiero di Cariati che ha partecipato all’evento con una splendida e variegata degustazione di prodotti dolciari tipici del territorio. Gli studenti sono stati accompagnati dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Sara Giulia Aiello, dalle prof.sse Rossella Bonanno e Mariagiovanna Procopio e dagli assistenti tecnici. Nella fase operativa di preparazione dell’evento, gli studenti sono stati guidati dai docenti Antonio Mignanelli, Salvatore Cariano (settore cucina e settore sala e vendita) e dagli assistenti Rosalba Tridico, Irene Balzano, Mario Federico, Francesco Pignanelli e da esperti del settore che, nel corso dell’anno scolastico, su richiesta della Scuola, hanno realizzato laboratori sui dolci tipici del territorio (la sig.ra Olivito Spadafora Rosa, vincitrice del Concorso regionale della “pitta Mpigliata” di San Giovanni in Fiore, e la sig.ra Pugliese Virginia per il progetto sulla produzione di “Mostaccioli” e “Ginetti”).

Gli studenti hanno preparato la famosissima Pitta Mpigliata, i Bocconotti di Mormanno, Torrone di Sesamo al miele d’api e al miele di fichi, Culluri di Pasqua, Turdiddi al vino, Pesche con crema alla liquirizia DOP, Taralli dolci, Mostaccioli e Scalille di Campana, Ginetti ed infine i Crustuli Cariatesi.







Ai discenti è toccato il compito di preparare e accogliere, in particolare, il Ministro Musumeci in un contesto che ha dato loro grande lustro al cospetto del mondo politico, militare e civile, grazie alla meravigliosa coreografia di colori, sapori e profumi provenienti dai prodotti del nostro territorio, un indimenticabile biglietto da visita culinario della meravigliosa Calabria, particolarmente apprezzato dal Ministro e dagli ospiti presenti.

La dirigente scolastica Sara Giulia Aiello afferma con orgoglio “L’impegno profuso da tutta la comunità scolastica, in particolare dell’alberghiero, ha dato l’opportunità agli studenti partecipanti di confrontarsi con contesti diversi, mettendo in atto le competenze acquisite con passione e impegno. Il territorio dell’IIS Cariati, per sua natura, è vocato al turismo, che arricchito dai suoi prodotti peculiari ne fa un borgo turistico apprezzato da migliaia di persone. In questa direzione, la scelta di partire dal prossimo anno scolastico con il percorso quadriennale e con l’inserimento della lingua tedesca”.

Il Ministro Musumeci ha ricevuto in dono il gagliardetto simbolo dell’IIS “LS-IPSC-IPSIA-ITI” Cariati e un cofanetto di dolci preparati dagli studenti. Lo stesso si è complimentato con i ragazzi e con la Dirigente, apprezzando la professionalità, il servizio degli studenti e la nuova istituzione dei percorsi sperimentali di formazione quadriennale, che intendono formare giovani pronti per inserirsi nel mercato del lavoro.

La formazione di qualità come chiave d’accesso al mondo del turismo e del settore alberghiero.