Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.

Fra questi, quest’anno, Presso la Prefettura di Catanzaro, il 1° maggio scorso, Cataldina Aloe, per tutti “Dina”, è stata premiata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la “Stella al Merito del Lavoro “ per la perizia, laboriosità e dedizione dimostrate durante il corso della lunga carriera lavorativa presso la Librandi Antonio e Nicodemo SpA.”

Da 30 anni, come ci riferisce in una nota la stessa rinomata azienda di Cirò Marina, svolge con competenza e serietà incarichi di natura amministrativa per le aree di vinificazione, imbottigliamento e confezionamento, come la gestione dei registri vitivinicoli, la supervisione dei rapporti con i fornitori e la redazione dei contratti di acquisto e dei relativi pagamenti”.

La famiglia Librandi e tutti i colleghi hanno voluto così ringraziar e Dina per il brillante lavoro svolto in questi anni e per il prezioso contributo che continua a offrire all’azienda. Una cerimonia che è stata consumata alla presenza dello stesso Sindaco, Sergio Ferrari, presso la prefettura di Catanzaro che si è legata anche al riconoscimento formulato per il direttore dell’Ufficio Postale di Cirò Marina Giuseppe Balestrieri, direttore dell’Ufficio Postale di Cirò Marina, insignito anch’esso dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Riconoscimenti che sicuramente inorgoglioscono la città.







