Protagonisti oltre 150 bambini delle scuole.

Due appuntamenti, il primo nel borgo storico di Melissa il lunedì 22 aprile ed il secondo sulla spiaggia di Torre Melissa il 24 aprile, atti a sensibilizzare i bambini della scuola Giovanni XXIII sul tema dell’ecologia e della tutela dell’ambiente.

I bambini sono stati accompagnati in quest’avventura dal corpo docenti, dal Sindaco del Comune di Melissa Raffaele Falbo, dal Comandante dei Vigili Urbani Franco Candioti, dal Referente Ami per la provincia di Crotone Enzo Valente e dalla Delegata Ami nel comune di Melissa Michela Lionetti.

Sono state due giornate molto intense e ricche di buoni propositi dove a farla da padrone c’è stato l’entusiasmo e l’impegno dei bambini nel raccogliere la plastica da questi posti meravigliosi.

Il messaggio è stato chiaro e tenere pulite le nostre spiagge ed i borghi dei nostri paese è diventata una vera missione per questi bambini che sono sempre più responsabili ed attenti nella tutela e nel rispetto dell’ambiente.