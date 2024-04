Il 22 aprile 2024, l’Assemblea della Rete Generale dell’Istituto Tecnico Agrario I.I.S. Giuseppe Gangale di Cirò Marina ha riunito i principali attori coinvolti nel Piano nazionale di sperimentazione per una filiera formativa integrata nel settore tecnologico-professionale.

La riunione, presieduta dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Serafina Rita Anania, ha visto la partecipazione di docenti, rappresentanti istituzionali e del settore produttivo, tra cui il Presidente della Fondazione Pinta, dott.ssa Maria Bruni, e il Rappresentante legale dell’Agenzia Formativa Iprogec, dott. Andrea Esposito.

Obiettivo e Visione della Rete Generale

La Rete Generale si propone di costruire una governance solida per definire e realizzare progetti formativi integrati, mirati a soddisfare le esigenze del territorio. L’obiettivo è calibrare l’offerta formativa in modo da creare un sistema efficace di istruzione, formazione e lavoro.

La missione dell’Istituto Tecnico Agrario di Cirò Marina, come sottolineato dalla Dirigente Scolastica, è quella di essere un luogo di innovazione e un centro di aggregazione per i giovani e le famiglie del territorio. In questo contesto, è stato presentato il nuovo percorso di diploma quadriennale, indirizzato all’Agraria, Agroalimentare ed Agroindustria, con specializzazione in Viticoltura ed Enologia.

Formazione e Opportunità

Il percorso quadriennale offre molteplici sbocchi professionali, dalla possibilità di lavorare nel settore vitivinicolo fin da subito, proseguire con un Percorso biennale di Istruzione Tecnica Superiore e completare la formazione con un terzo anno universitario grazie a un Protocollo di Intesa.

Innovazione e Internazionalizzazione

La formazione tecnica verrà arricchita con l’introduzione delle discipline STEM e un forte processo di internazionalizzazione, attraverso certificazioni linguistiche. La collaborazione con le imprese vinicole locali garantisce un apprendimento pratico in contesti operativi reali.

Flessibilità e Adattabilità del Curricolo







Nonostante la durata ridotta, il percorso garantisce gli stessi obiettivi di apprendimento del quinquennio tradizionale. Le metodologie didattiche sono riviste per rispondere alle esigenze tecnologiche e professionali del mercato, garantendo flessibilità e adattabilità.

Connessione con il Territorio e Laboratori Pratici

Il percorso si impegna a rispondere alle esigenze territoriali, creando partnership con le imprese locali per identificare fabbisogni formativi e opportunità occupazionali. La didattica sarà basata sull’esperienza, con laboratori, attività on the job e percorsi di P.C.T.O.

Il nuovo Percorso di studio quadriennale dell’Istituto Tecnico Agrario rappresenta una risposta innovativa alle esigenze del territorio, offrendo agli studenti una formazione completa e attuale. La sfida è grande, ma la visione e l’impegno della Rete Generale sono la chiave per anticipare le future sfide del settore agrario e vitivinicolo.