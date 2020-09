Calcio, amichevole: Crotone-Vibonese 6-1

Amichevole ufficiale per il Crotone questo pomeriggio al centro sportivo Antico Borgo

Crotone,

mercoledì 16 Settembre 2020.

CROTONE: Cordaz (1’st Festa); Magallan, Gomelt, Golemic; Rispoli (1’st Mustacchio), Eduardo, Cigarini (20’st Zanellato), Zanellato (1’st Riviere), Molina (20’st Mazzotta); Messias (28’st Evan’s), Simy (20’st Kargbo). All. Stroppa

VIBONESE: Mengoni; Rasi (1’st Mahrous), Redolfi, Bachini (20’st Falla), Ciotti (1’st Mattei); Tumbarello (30’st Leone), Ambro (34’st Lischi), Pugliese (42’st Di Santo); Emmausso (12’st La Ragione), Berardi (1’st Spina), Montagno (1’st Prezzabile). All. Galfano

Arbitro: Monesi di Crotone

Reti: 26’pt e 34’pt Simy (C), 6’st Messias (C), 8’st Riviere (C), 27’st e 38’st Kargbo (C), 42’st La Ragione (V)

Amichevole ufficiale per il Crotone questo pomeriggio al centro sportivo Antico Borgo. Test utile per mister Stroppa per testare lo stato di salute dei suoi ragazzi in vista dell’esordio in campionato contro il Genoa (domenica ore 15 al Marassi). Per la cronaca, la gara è terminata 6-1 per gli squali: in evidenza Simy e Kargbo con una doppietta a testa mentre le altre marcature portano le firme di Messias e Riviere. Rete della bandiera degli ospiti siglata sui titoli di coda da La Ragione.

Non hanno preso parte al test alcuni giocatori: allenamento differenziato, per smaltire i carichi di lavoro, per Marrone e Spolli. Risentimento muscolare per Gigliotti che nelle prossime ore sarà sottoposto agli accertamenti del caso.

Benali nella giornata di oggi è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Il centrocampista ha già iniziato le terapie specifiche e le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico rossoblù.

Assente anche Vulic, in Serbia per espletare le ultime formalità burocratiche visto il suo status di extracomunitario.

Per domani è in programma un allenamento mattutino al centro sportivo.

