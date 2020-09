Il presidente f.f. della Provincia di Crotone Simone Saporito incontra Monsignor Angelo Panzetta, Arcivescovo di Crotone

Un incontro durante il quale si è parlato del territorio crotonese

Crotone,

lunedì 28 Settembre 2020.

Saporito – Panzetta

Il presidente facente funzioni Simone Saporito, accompagnato dal segretario generale dell’ente Nicola Middonno, ha incontrato Monsignor Angelo Panzetta, Arcivescovo di Crotone e S. Severina.¬†

Un incontro durante il quale si √® parlato del territorio crotonese, delle criticit√†,ma anche¬† dei suoi punti di forza e delle sue bellezze, e della necessit√† di mettere in campo tutte le azioni e le collaborazioni utili per il rilancio dell’intero territorio.

Inoltre √® stata ribadita la collaborazione e sinergia in materia di edilizia scolastica, soprattutto per far fronte ai nuovi bisogni dettati dai protocolli e prescrizioni per il contenimento e la prevenzione del contagio e diffusione del Covid-19 . Si conferma dunque un dialogo ed un confronto proficuo tra l’ente Provincia e la curia crotonese.

Middonno – Panzetta

