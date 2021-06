Cirò Marina, Atti vandalici in spiaggia al Lido Soleado: pattino, ombrelloni e sdraio gettati in mare

L’episodio si è verificato nella notte tra il 10 e l’11 giugno scorso

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

domenica 13 Giugno 2021.

“Alle prime luci dell’alba, mentre stavo per uscire, intorno alle 6 del mattino, il bagnino del lido Kalua, richiamava la mia attenzione dicendomi che, a mare, erano state lanciati alcuni ombrelloni e sdraio da poco fissati sulla spiaggia, in prossimità dell’avvio della stagione balneare”. Questo ci ha dichiarato il titolare del lido Soleado, Nicodemo Arnoni, il quale ha aggiunto, dopo una ricognizione “ho rilevato che mancava anche il pattino di salvataggio”.

Dopo avere recuperato gli ombrelloni e le sdraio, siamo riusciti a contattare alcuni titolari di pescherecci che si trovavano a mare e chiedere il loro aiuto nell’avvistamento eventuale della pattino.

Infatti, lo stesso veniva ritrovato al largo della foce del Neto dall’esperto pescatore, Marco Affatato, con il peschereccio “Francesco Padre”, a circa tre miglia, il quale agganciava il natante e lo riportava presso lo stabilimento, ricevendo i ringraziamenti e il plauso della famiglia Arnoni, per la solidarietà dimostrata.

Trascorse le prime fasi concitate, lo stesso Nicodemo Arnoni si è recato presso il comando dei Carabinieri della locale stazione, per sporgere la dovuta denuncia contro ignoti, ma, dichiarando anche alcuni episodi avvenuti nei giorni scorsi, che lascerebbero sospettare che si potrebbe trattare di azione di ritorsione..

“Delusione e rammarico per l’episodio, conclude il Sig. Davide Arnoni, ma che ancora una volta mette sotto l’indice la vigliaccheria di alcune persone, che certamente bene non fanno alla voglia di vita e libertà che la nostra comunità e il turismo meritano.”

