Si è conclusa la terza edizione di “luglio in sport”, con le tappe di Beach Soccer e quella conclusiva del Beach Volley a Cirò Marina, sesta tappa del circuito tricolore, che si preannunciava come un appuntamento importante per i candidati al successo finale nella graduatoria per lo scudetto e lo ha confermato. Merito dell’ottima organizzazione che, nell’assessore allo sport, Ferdinando Alfì, ha trovato l’elemento centrale, guidato in ogni passo dallo stesso Sindaco, Sergio Ferrari e da tutta la componente amministrativa e tecnica dell’Ente. Una tappa a conclusione di tre anni importanti per lo sport a Cirò Marina che ha saputo legare aspetti sociali, turistici e sportivi. Lungimirante l’impegno dell’assessore Alfi e dell’Amministrazione Comunale che hanno saputo cogliere l’importanza dello sport come volano turistico e attrattivo del nostro territorio. Un lavoro importante che ha fatto sì che il nostro Comune è stato premiato il 28 luglio scorso a Viareggio da parte della Lega Nazionale Dilettanti – tramite il Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer LND, Roberto Desini,che ha invitato il Sindaco e l’assessore allo sport Ferdinando Alfì, alla cerimonia Beach Soccer Awards 2023 nella quale vengono premiati migliori comuni organizzatori delle varie tappe. Premio assegnato al Comune di Cirò Marina, per avere saputo organizzare, programmare e realizzare per tre anni consecutivi uno degli eventi sportivi estivi ad alta valenza sociale e turistico- sportivo che hanno contribuito alla promozione della Città, dando risalto e importanza al territorio comunale, rappresentando un’opportunità importante come strumento di diffusione e promozione territoriale. Per ciò che attiene la tappa Ciromarinese, venerdì si sono svolte le qualifiche che hanno assegnato sei posti al femminile e altrettanti al maschile per il completamento del main draw. Sedici coppie al femminile e altrettanti venerdì nel maschile, mentre sabato sono scesi in campo per conquistare la tappa calabrese con le finali in programma domenica 30. Al termine di gare intense sono emerse:

Per il tabellone femminile

1 Posto Benazzi Giada – Breidenbach Sara







2.Orsi Toth Reka – Lantignotti Michela-

3.Franzoni Sara – Gili Eleonora

Per il tabellone maschile:

1° Davide Bensi e Carlo Bonifazi

2° Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich

3° Tobia Marchetto e Jakopo Vindish