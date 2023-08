L”ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA ha ricordato l’affondamento della Regia Torpediniera “LINCE” con una cerimonia in chiesa alla presenza di S.E. il Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, il sindaco di CiròMarina, Sergio FERRARI, il vice sindaco Pietro MERCURI, il Comandante della capitaneria di porto Capitano di Vascello, Domenico MORELLO, il Tenente Colonello dei carabinieri del comando provinciale di Crotone Raffaele Giovinazzo, il colonnello guardia di finanza del comando provinciale di Crotone Luigi Smurra con una delegazione della motovedetta, una delegazione della polizia di stato di Crotone, il comandante della stazione Carabinieri di Cirò Marina, Mrs Capo Antonio Calbi , LGT Guardia di finanza di Cirò Marina Francesco Greco , in rappresentanza del Rotary Club Cirò Maria Giovanna Baldassarre, il presidente Lyons club Cirò Marina dott. Aloisio, Il comandante del Locamare Cirò Marina LGT Giuseppe Gatti, il Delegato Regionale A.N.M.I. della Calabria settentrionale Avv. Paolo APICELLA, il delegato Regionale della Calabria meridionale, Antonio COMMISSO, l’Associazione scout ASSORAIDER del Mrs ROCCA. Sono intervenuti alla manifestazione anche i vari gruppi A.N.M.I. Trebisacce ,Cosenza, Scalea e Siderno. La cerimonia ha avuto inizio con un corteo con i partecipanti delle varie associazioni per raggiungere la chiesa di San Cataldo dove il parroco padre Thomas ha celebrato la Santa messa in onore delle vittime dell’Affondamento della nave Lince. Al termine della santa messa le autorità presenti e le associazioni, accompagnate dalle motovedetta della capitaneria di porto e della guardia di finanza di Cirò Marina, si sono recate sul punto dell’Affondamento, dove è stata depositata una corona in onore delle vittime. La cerimonia si è conclusa presso la sede ANMI di Cirò Marina dove sono state consegnate delle targhe in ricordo dell’evento alle autorità presenti. Il presidente dell’ANMI sez. Di Cirò Marina, Mrs Baldassarre Vincenzo ha ringraziato le autorità civili e militari, i soci dell’ANMI che hanno partecipato all’evento.Una commemorazione che puntualmente ogni anno l’Associazione Marianai di Cirò Marina, ripropone per ricordare le tante vittime susseguenti l’affondamento della Nave Lince, che causò la morte anche di nostri concittadini.







