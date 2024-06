Ieri è stato ufficialmente aperto il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Cariati, situato nel Cosentino. L’annuncio è stato fatto dal presidente della Regione Calabria e commissario ad acta per la sanità, Roberto Occhiuto, tramite un post su Facebook.

Negli anni passati, il celebre cofondatore dei Pink Floyd, Roger Waters, si era impegnato pubblicamente per la riapertura dell’ospedale, che era stato chiuso per diversi anni. Waters aveva lanciato un appello in cui esortava le autorità a riaprire immediatamente la struttura: “Riaprite l’ospedale di Cariati, subito”, aveva dichiarato in un video in italiano.

Occhiuto ha ripreso quel video per annunciare l’apertura del nuovo pronto soccorso, ricordando l’appello di Waters. “Vi ricordate? – ha detto Occhiuto -. E’ Roger Waters dei Pink Floyd, che mi invitava a riaprire subito l’ospedale di Cariati. E in effetti l’ho riaperto subito e l’ho messo nella rete ospedaliera. Oggi però, voglio dedicare a lui, ma soprattutto a voi queste immagini: il bellissimo e nuovo pronto soccorso di Cariati. Chiaramente la musica è dei Pink Floyd”.







Il video mostra le immagini del nuovo pronto soccorso, accompagnate dalle note di “Money”, uno dei brani più iconici dei Pink Floyd. Questa scelta musicale non solo sottolinea il legame con l’intervento di Waters, ma aggiunge anche un tocco evocativo alla celebrazione della riapertura della struttura sanitaria, che rappresenta un passo importante per la comunità locale.