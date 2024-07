๐€๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ฌ๐ญ๐ฎ๐๐ข๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐ฉ๐š๐ซ๐ฅ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ซ๐ž ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฌ๐š๐ฅ๐ฏ๐š๐ ๐ฎ๐š๐ซ๐๐š๐ซ๐ž ๐ฅ’๐š๐ ๐ซ๐ข๐œ๐จ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐š๐ซ๐ž๐ž ๐œ๐จ๐ฅ๐ฉ๐ข๐ญ๐ž. ๐€๐ฉ๐ฉ๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐‚๐š๐ฅ๐š๐›๐ซ๐ข๐š ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฎ๐ง ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ข๐ฆ๐ฆ๐ž๐๐ข๐š๐ญ๐จ.

Il senatore Ernesto Rapani (FDI) ha preso una posizione decisa a favore delle aree colpite dalla siccitร in Calabria. Il parlamentare, sollecitato da Confagricoltura di Crotone, esprime solidarietร agli imprenditori agricoli e sostiene la richiesta per lo stato di calamitร naturale di emergenza. ยซรˆ un momento critico per il nostro territorio, dove la siccitร sta devastando le nostre risorse agricoleยป, ha dichiarato Rapani. Il rappresentante di FDI ha giร avviato un lavoro per presentare una serie di emendamenti al disegno di legge sulle disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. ยซรˆ importante agire rapidamente per fornire supporto concreto agli agricoltori e garantire che le risorse idriche siano gestite in modo efficienteยป, ha aggiunto Rapani. ยซAuspico che la Regione Calabria si adoperi per dare riscontro allโ€™istanza di Confagricoltura a tutela degli agricoltori calabresi dichiarando la calamitร e lo stato di emergenzaยป.

Nelle prossime settimane, il parlamento approverร un decreto contenente misure mirate a mitigare i danni causati dalla siccitร e a potenziare le infrastrutture idriche. Il decreto prevede un’accelerazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture primarie volte a ridurre le perdite delle risorse idriche e stabilisce una cabina di regia presso la presidenza del consiglio dei ministri per coordinare e monitorare le operazioni urgenti.

ยซLa creazione di una cabina di regia รจ un passo fondamentale per garantire una risposta coordinata e tempestiva alle emergenze idricheยป, ha sottolineato Rapani. ยซรˆ essenziale che il commissario straordinario elabori un piano dettagliato basato sulle indicazioni delle autoritร di bacino distrettuali, con l’individuazione chiara delle fonti di finanziamento necessarie per gli interventi urgentiยป.







ADVERTISEMENT

Rapani ha concluso ribadendo il suo impegno nel sostenere gli agricoltori e le comunitร rurali calabresi, assicurando che continuerร a lavorare per garantire che le misure legislative adottate rispondano efficacemente alle necessitร emergenti.