Il Comune di Cariati ha Indetto una selezione, per soli titoli, per il conferimento dell’incarico di Revisore Contabile Indipendente nell’ambito del progetto SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), oggi SAI, relativo al triennio 2023-2026.

Lo rende noto la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, Francesca Forciniti.

Secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18/11/2019, l’Ente Locale ha l’obbligo di avvalersi della figura di un “Revisore Contabile Indipendente” che assuma l’incarico di effettuare le verifiche amministrativo contabili di tutti i documenti giustificativi relativi alle voci di rendicontazione, alla loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo.







Le verifiche amministrativo-contabili dovranno essere svolte al fine di garantire che le spese dichiarate dall’Ente Locale titolare del finanziamento siano correlate alle finalità del progetto; che i costi siano sostenuti nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione di sovvenzione o nel contratto di affidamento; che i servizi e le spese effettuate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali e che sia evitato il doppio finanziamento delle spese, mediante altre sovvenzioni nazionali e/o comunitarie o in altri periodi di programmazione.

L’incarico di Revisore può essere affidato a professionisti iscritti all’albo tenuto presso il Ministero dell’Interno o a Società di servizi o di revisione contabile.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, esclusivamente tramite PEC all’ indirizzo: protocollo.cariati@asmepec.it entro il giorno 25/07/2024.

La valutazione comparativa dei candidati verrà effettuata da una Commissione all’uopo nominata.

A ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 100 punti sulla base della valutazione dei requisiti.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’indirizzo mail: servizisociali@comune.cariati.cs.it e al Tel: 0983.9402204.