Finanziate quattro nuove attività imprenditoriali dal Gal Kroton attraverso la misura 6.2.01 “Aiuto all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali 2° Bando annualità 2023 PSR Calabria”, che si aggiungono alle altre dieci aziende avviate nei mesi scorsi, in attesa di poterne finanziare altre diciassette. Le nuove attività imprenditoriali ubicate tutte nelle aree interne (Savelli, Pallagorio, Petilia) riguardano: la creazione di nuovi servizi a supporto del turismo rurale, l’assistenza privata agli anziani anche attraverso la formazione e la realizzazione di una banca dati di badanti, la realizzazione di una struttura volta a fornire servizi tipografici innovati e per ultimo la realizzazione di una nuova attività nel campo dell’edilizia artistica e sostenibile. L’obiettivo è quello di aumentare l’occupazione e la diversificazione produttiva delle aree rurali con problemi di sviluppo, contribuendo positivamente ai processi di innovazione in area rurale e al mantenimento di un tessuto sociale in quei territori altrimenti potenzialmente soggetti ad abbandono.







