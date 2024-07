Firmata la convenzione tra il Direttore del Parco della Sila, Ilario Treccosti, ed il Presidente del Gal Kroton, Natale Carvello, alla presenza del responsabile del procedimento Domenico Cerminara e del Coordinatore del progetto Martino Barretta e con il patrocinio della Regione Calabria per la terza edizione del Progetto Pastori Custodi 2024.

Anche quest’anno sarà fondamentale il ruolo e il lavoro dei Pastori Custodi nello svolgere attività di vedetta, vigilanza, sorveglianza e segnalazione, gli allevatori sempre più a disposizione della società civile nel difendere la natura da incendi e non solo.

Per il presidente del Gal Kroton Carvelo “la presenza costante degli allevatori dentro i territori dove pascola il proprio bestiame conduce inevitabilmente ad essere il primo protagonista di tutte quelle azioni ed opere che possono prevenire i tanti eventi calamitosi e soprattutto quelli legati agli incendi boschivi”.

Secondo il Direttore del Parco della Sila Treccosti, Pastori Custodi “è un progetto vincente per i risultati ottenuti in questi anni, sia relativamente alla tutela dei boschi da incendi e degrado di vario genere e sia per il rapporto di collaborazione non conflittuale tra uomo e natura, tra Enti ed allevatori; non a caso per le Aree MAB è stato riconosciuto come buona prassi”.

A supporto di questo, la legge n. 24 del 28 febbraio 2024 riconosce agli allevatori ed agricoltori un nuovo status: quello di “Agricoltore/Pastore Custode dell’Ambiente e del Territorio“.

Questo riconoscimento è destinato agli agricoltori/allevatori che operano per la salvaguardia dell’ambiente, per la protezione della biodiversità (inclusa la salvaguardia delle api e di altri insetti impollinatori), per contrastare il dissesto idrogeologico e il consumo del suolo.







Quindi il Parco della Sila ed il Gal Kroton sono stati i precursori di questo importante progetto che anche quest’anno giocherà sicuramente un ruolo fondamentale.

Appuntamento il 2 agosto, dalle ore 17:30, presso l’azienda Garofalo/Cistaro loc. Difisella per il raduno dei Pastori Custodi alla presenza dell’Assessore Gianluca Gallo, del Presidente del Parco della Sila Francesco Curcio, del Direttore del Parco della Sila Ilario Treccosti e degli Allevatori.