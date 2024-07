Share on Twitter

Continua l’attenzione e il monitoraggio della III Commissione Consiliare di Crotone sul tema della disamina della TBC nelle aziende zootecniche del territorio provinciale.

Tema che è stato sollevato a suo tempo dai consiglieri comunali, componenti della Commissione, Ernesto Ioppoli e Enrico Pedace e che la presidente della Commissione Antonella Passalacqua ha messo all’ordine del giorno.

La recente commissione sul tema, nel corso della quale si è fatto il punto della situazione, era stata infatti preceduta da un incontro nel quale si era stabilito di monitorare periodicamente la situazione.

A partecipare alla Commissione la dott.sa Volpicelli, il dott. Salviati e il dott. Foglia del settore Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

Anche in questa occasione dai parte dei dottori auditi è stato evidenziato che a seguito di costante attività di controllo allo stato non sussiste pericolo per la salute dei cittadini pur avendo registrato dei casi nell’ultimo periodo.

Ancora una volta è stata ribadita la necessità che Crotone, come comune capoluogo, abbia un Istituto Zooprofilattico.

Non è solo, ovviamente una questione di campanile ma la presenza di numerose aziende sul territorio giustificano e necessitano di questa importante struttura.







Si è discusso anche del problema dei cinghiali che sono potenziali portatori di tubercolosi e per questo l’ASP sta attuando un piano di monitoraggio costante.

Si è specificato inoltre che i controlli degli allevamenti sono sempre più intensi e attuati con procedure particolarmente elaborate.

La Commissione continuerà questa attività di interfaccia con i tecnici e di monitoraggio nell’interesse delle aziende e della comunità cittadina.