Il Liceo “Ilio Adorisio” di Cirò continua a crescere e a migliorare la propria offerta formativa. Per l’anno scolastico 2024/2025, l’Istituto Omnicomprensivo “L. Lilio”, sotto la guida del nuovo Dirigente Scolastico, il prof. Giuseppe Peduto, inaugura un nuovo percorso formativo di grande rilievo: la curvatura biomedica, un indirizzo che si propone di arricchire ulteriormente il ventaglio di opportunità educative offerte agli studenti.

L’ampliamento dell’offerta formativa è una priorità per l’istituto, che mira a fornire agli studenti strumenti sempre più mirati per il loro futuro accademico e professionale. Il nuovo percorso di “Biologia con curvatura biomedica”, concesso alla scuola attraverso il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, rappresenta un importante tassello in questa strategia di crescita.

Il percorso triennale di potenziamento e orientamento in biologia, della durata complessiva di 150 ore, prevede l’articolazione di 50 ore annuali. Le lezioni saranno condotte dai docenti di Scienze naturali dell’istituto, insieme a medici selezionati dall’Ordine dei Medici di Crotone. Questo approccio permetterà agli studenti di acquisire competenze avanzate in ambito biologico e sanitario, preparando il terreno per futuri studi universitari nei campi della medicina, della biologia e delle scienze sanitarie.







Oltre alle lezioni teoriche, il programma prevede anche 10 ore di attività pratica sul campo presso strutture sanitarie pubbliche e private, quali ospedali, studi medici e l’ASP, anch’esse individuate dall’Ordine dei Medici di Crotone. Questo contatto diretto con il mondo della sanità permetterà agli studenti di confrontarsi con le dinamiche reali della professione medica e delle discipline bio-mediche.

L’obiettivo principale del nuovo indirizzo biomedico è fornire alle studentesse e agli studenti le competenze necessarie per affrontare con successo l’accesso alle facoltà universitarie di medicina, bioingegneria e altre discipline correlate. Il percorso formativo