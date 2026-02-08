CIRÒ MARINA – Esistono voci che non hanno bisogno di alzare il tono per farsi ascoltare; sono quelle che, con la forza discreta della parola, riescono a farsi spazio tra i rumori del mondo. È il caso di Anna Maria Manfredi, poetessa che scrive sin dall’età di 12 anni, coltivando la parola come strumento di resistenza, introspezione e rivelazione. La sua produzione, ampia e costante, spazia dalle raccolte poetiche agli articoli giornalistici, offrendo una testimonianza preziosa: la scrittura non è un semplice esercizio estetico, ma una bussola per orientarsi nel labirinto dell’esistenza, uno strumento per comprendere e affrontare la complessità della vita.

Per Manfredi, la vita non è un percorso lineare, ma un susseguirsi di prove che richiedono coraggio, lucidità e perseveranza. Nei suoi versi, la fragilità non è debolezza, ma crepa necessaria da cui entra la luce; il silenzio e l’assenza diventano presenze cariche di significato, capaci di parlare a chi sa mettersi in ascolto. La sua cifra stilistica, essenziale e scultorea, pesa ogni parola, calibra ogni metafora, trasformando il dolore e le difficoltà in introspezione e crescita. Le poesie di Manfredi sono specchi universali, in cui ogni lettore può riconoscere i propri graffi e le proprie rinascite.

Parallelamente alla sua attività poetica e giornalistica, Manfredi lavora come Digital Operations presso Poste Italiane e ricopre il ruolo di Segretario provinciale della FAILP Cisal, dimostrando come concretezza, rigore e passione possano convivere con la libertà e la profondità del suo spirito creativo. La sua esperienza professionale non è mai separata dalla sua poetica: entrambe le dimensioni dialogano, influenzandosi e arricchendosi reciprocamente, e contribuiscono a rendere la sua voce credibile, concreta e ispirante.

Negli ultimi anni, le raccolte IL SILENZIO e LA QUIETE hanno raccolto e valorizzato temi presenti nelle poesie precedenti, offrendo ai lettori una visione compiuta del suo percorso poetico. Chi desidera può riscoprire anche le opere scritte negli anni giovanili e quelle successive, dove emerge una coerenza profonda e una capacità rara di trasformare ogni esperienza in bellezza e introspezione. Attraverso questi testi, Manfredi invita il lettore a riflettere sul valore della resilienza, sulla forza interiore che ciascuno custodisce e sul senso profondo del restare, nonostante le difficoltà della vita.

La poesia di Anna Maria Manfredi non offre consolazioni effimere o facili, ma suggerisce un percorso di comprensione, coraggio e maturazione interiore. È una voce potente, discreta e indelebile, capace di lasciare un segno profondo nella letteratura contemporanea, confermando che la vera forza risiede nella capacità di affrontare le sfide quotidiane con integrità, consapevolezza e apertura al mondo.

POESIA

E’ finché vivo, io resto

La mia vita

fu fucilata

non al petto

ma al cor

ché il core ancor nome non aveva.

Un colpo muto

non d’uomo

ma di mondo

mi trapassò prima del fiato

e il fiato rimase indietro.

Mi affacciai

(non per voler mio)

e ciò che era carico

divenne peso

e il peso

divenne legge.

XX settembre

millenovecentosettantasette

molti alla luce

Io al gelo.

Otto mesi contati male

carne acerba

nascitura difettata

corpo che non promette.

Un mese in vetro

in grembo non umano

senza pelle

o forse senza grazia.

Aghi nel capo

segni come chiodi

e nessuna mano

a dire: resta.

Brutta, dissero!

E dissero poco.

Lasciarono in vita

un’indifesa

e la chiamarono realtà.

Il pianto

reato.

Fui battezzata sotto la Madonna

e la madre della madre,

donne che avevano conosciuto il pianto,

e in quel segno portai il loro cor

già temprato dal dolore.

Il silenzio

mi fece adulta

prima che il tempo sapesse.

Nessuna gloria

in un core che batte

senza testimoni.

Tutto era

egoismo d’uomo

senza amar

senza pensar

Il pianto d’infante

come violenza ammessa.

Non solo peccato.

Spregio.

Strilli.

Urli.

Tra fame e fama

non culli.

Germania mi partorì

terra severa

terra che stringe

terra che la Storia ricorda

per il gelo

e per la disciplina del male.

E io quel freddo

non l’ho mai chiamato casa.

Eppure

una cosa fecero.

Una sola,

ma vera.

Non guardarono il corpo

che cedeva

guardarono il dentro.

Mi pesarono la mente

mi lessero il senno

e dove la carne falliva

l’intelletto eccedeva.

Dissero

senza carezza

senza canto

che superava il comune.

Il corpo resisteva.

La mente precedeva.

Già al ciel m’avean segnata

ma Dio

non mite

bensì esatto

intervenne.

Non per salvarmi dal dolore

ma per lasciarmi qui

armata.

Combattere

il nemico

che era già presente.

Ho vinto

togliendo il male attorno.

Ho perso

restando intera.

Perché si può vivere

e non guarire.

E pur ne sono uscita

non salva,

ma vittoriosa.

Son qui per la medesma cagione

affrontar battaglie.

Non per ardire

ma per destino.

Il bersagliere non mi sgomenta

ché già conobbi la mira.

La morte non mi fa spavento

ella mi prese sul nascere

e mi lasciò restare.

Io son morta allora

onde la paura

non trovò più dimora.

Ora combatto

senza tremore

ché nulla può togliermi

ciò che già fu tolto.

E credo nella vita, sì

non quella dei cieli promessi

ma quella del prato verde

dove l’erba cresce

senza domandare permesso

e il respiro torna semplice.

Lì poserò le armi

non per resa

ma per compimento.

E’ finché vivo

io resto