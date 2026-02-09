Il Corso di Primo Soccorso BLSD con l’utilizzo del Defibrillatore è consigliato in particolar modo alle associazioni e società sportive, istruttori, forze dell’ordine, volontari, professionisti, docenti, studenti, sportivi e semplici cittadini.

Corso certificato di Primo Soccorso BLS-D PBLS-D con utilizzo del Defibrillatore semiautomatico

Durata del corso: 5 ore circa (in mezza giornata)

Costo: € 50,00

Allievi per Corso: 12

con 2 istruttori

[vc_column_text] [/vc_column_text]

Prima Parte

Introduzione agli argomenti e lezione teorica della durata di 2,5 ore circa,

suddivisa in 4 moduli :

1 – Basic Life Support – Mantenimento delle funzioni vitali

2 – Utilizzo Defibrillatore

3 – Posizione Laterale di Sicurezza

4 – Manovre di disostruzione

La lezione sarà tenuta da ISTRUTTORI e OPERATORI di Rianimazione Cardiopolmonare con preparazione all’uso del Defibrillatore Semiautomatico e delle Manovre di Disostruzione.

Seconda Parte

Introduzione e Dimostrazione pratica su manichini elettronici delle manovre di Rianimazione Cardiopolmonare e dell’utilizzo del Defibrillatore semiautomatico.

I Nostri ISTRUTTORI, durante la lezione, spiegheranno e mostreranno praticamente le Manovre di Disostruzione delle vie Aeree e gli elementi di Primo Soccorso, seguira la parte delle prove pratiche da parte di tutti i partecipanti e test finale con sequenza BLS-D/RCP su manichino elettronico QCPR LAERDAL. Sarà necessario il raggiungimento di almeno un punteggio di 80 su 100 per superare il test ed ottenere la Certificazione

Al Termine del Corso verrà rilasciata la certificazione della Regione di Appartenenza, con validità sul tutto il territorio Nazionale e l’attestato di OPERATORE BLS-D della Re Heart.

Per informazioni contattare

Centro Formazione SECOM

CIRO’ MARINA KR

Tel. 0962 371572

Scrivici su WhatsApp 0962371572

centroformazione@secom.it