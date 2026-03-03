Sipario d’Oro a Saracena, per il quarto appuntamento della rassegna teatrale domenica 1 arriva la compagnia La Putega degli Attori di Salerno

SARACENA (Cs), sabato 28 febbraio 2026 – Autismo, famiglia, amore e amicizia. Sono, questi, i temi che saranno toccati attraverso il racconto contemporaneo che la compagnia La Putega degli attori di Salerno porterà in scena la prossima domenica 1° marzo all’Auditorium Mastromarchi per il quarto e penultimo degli appuntamenti della rassegna Sipario D’Oro – V premio Biagio di Benedetto. Dietro un fantasma. È, questo, il titolo della commedia diretta dal regista Marco Reggiani sul quale si alzerà il sipario alle ore 18 e 45. L’ingresso è gratuito.

RACCONTO IN CHIAVE COMICA SU AUTISMO, FAMIGLIA, AMORE E AMICIZIA

È quanto fa sapere il Sindaco Renzo Russo esprimendo soddisfazione per la partecipazione che la rassegna giunta alla quarta edizione sta registrando appuntamento dopo appuntamento.

“Dietro un fantasma” è un testo teatrale contemporaneo, che ci invita a scoprire il mondo che viviamo. Non solo. Ci fa fare domande, ci fa venire dubbi, ci fa incuriosire su argomenti che inconsciamente o consciamente tendiamo ad evitare. Il testo consente di mettere in scena, in chiave comica, un tema forte quale quello dell’autismo, in maniera assolutamente delicata. Lo spettacolo fa entrare il pubblico in empatia con la sensibilità superiore di Andrea, ragazzo autistico, interpretato da Francesco Mondelli e lo coinvolge nel dolore della solitudine di Cristina, sua madre, interpretata da Romina Pastorino e di suo zio Arturo, interpretato da Marco Reggiani. Danilo Vaccher ricopre il ruolo di Giorgio, padre di Andrea che ritorna dopo 20 anni di abbandono del figlio, mentre Danilo Candela è il filosofico e particolare vicino di casa. La storia, oltre a trattare il tema dell’autismo, tocca, in maniera assolutamente sensibile, altri temi: la famiglia, gli interessi personali, l’amore, l’amicizia.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

IL PROGETTO: IL TEATRO COME LABORATORIO ARTIGIANALE

La Puteca degli attori, dal napoletano, la bottega, viene fondata nel 2019 dall’attore e autore Marco Reggiani. È pensato come il luogo dove gli artigiani esercitano, creano da zero, provano e riprovano e solo quando il risultato è dei migliori lo consegnano al cliente, al pubblico. È questa la mission della formazione artistica: lavorare su testi (editi o inediti che siano) con cura, prendendosi tutto il tempo necessario, e scegliendo il meglio della materia prima che il territorio mette a disposizione, ovvero gli attori che meglio possono, per caratteristiche attoriali e fisiche, interpretare questo o quel personaggio. La compagnia ha all’attivo tre rappresentazioni: “Fischio per fiasco”, “Dietro un fantasma” e “l’Ombra del vicolo” tutte scritte e dirette da Marco Reggiani. L’obiettivo è restituire al teatro la sua natura più autentica: quella di un lavoro corale dove il talento del singolo si mette al servizio della storia. – (Fonte: Comune di Saracena – Cs – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)