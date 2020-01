World cancer day, il 4 febbraio la Lega tumori Crotone promuove screening contro lâ€™obesitÃ 

World cancer day, il 4 febbraio la Lega tumori Crotone promuove screening contro l’obesitÃ

Il prossimo 4 febbraio, in occasione delWorld Cancer Day, il più grande evento globale dedicato alla prevenzione del tumore, la Lilt di Crotone, organizzerà una serie di iniziative, sul nostro territorio, per contrastare l’obesità . Nella giornata del 4 febbraio, nelle strutture convenzionate con la sezione di Crotone della Lega tumori, Fkt Salus Perticone, a Crotone, e Studi medici Annunziata, a Isola Capo Rizzuto, si terranno screening gratuiti su obesità . In particolare, presso la Salus, valutazione peso massa corporea a cura della nutrizionista Michela Zizza, e screening fisiatrico, a cura di Virginia Pace, direttore sanitario e fisiatra. Sempre il 4 febbraio, a Isola Capo Rizzuto, presso studi medici Annunziata, ci si potrà sottoporre a valutazione peso e sovrappeso con la nutrizionista Laura Nicotera.

L’iniziativa è volta a sensibilizzare sulla prevenzione dell’obesità infantile sul nostro territorio. In Italia, sono oltre un milione gli adolescenti e i bambini obesi. L’Italia, nonostante sia conosciuta in tutto il mondo per la salubrità della sua dieta mediterranea, è in realtà tra i Paesi europei con i dati più preoccupanti sul fronte del peso eccessivo dei bimbi. Con 1 bambino obeso o sovrappeso su 3, infatti, la penisola è ancora seconda per la diffusione dell’obesità infantile tra i maschi (21%) e quarta per l’incidenza tra le bambine (14%). Più nello specifico, più del 21% dei soggetti in età infantile è sovrappeso e oltre il 9% obeso. Con un impatto sul Sistema sanitario nazionale pari a 4,5 miliardi di euro all’anno. In Calabria, il dato è allarmante. La nostra regione si colloca infatti al secondo posto, con valori di sovrappeso e obesità che si attestano al 41.5% e che si traducono in 1 bambino su 2 con eccesso ponderale, rispetto alla media nazionale ferma al 30.7%. Gli screening del 4 febbraio sono riservati ai tesserati Lilt. Per accedere alle visite è necessario prenotare telefonicamente allo 0962901594. Le visite disponibili sono soggette ad esaurimento.







