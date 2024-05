Dopo l’installazione delle stazioni meteorologiche in diverse località della Calabria, da oggi anche Isola Capo Rizzuto ha la sua stazione di monitoraggio del territorio che è stata installata in Via Pitagora, nella sede distaccata del Comune che ospita anche gli uffici della Polizia Locale. La stazione, finanziata direttamente dal Comune ma con uno sforzo economico minimo, è stata installata con l’obiettivo di fornire dati affidabili sulle condizioni atmosferiche locali e contribuire alla prevenzione di eventi meteorologici estremi. Questa stazione utilizza una tecnologia all’avanguardia, come la Stazione Meteorologica Ecowitt GW1102 con sensore -wh32_ep, garantendo dati precisi e certificati W.M.O. (Organizzazione meteorologica mondiale). Ad installarla è stato l’esperto meteorologo Francesco Benevento, fondatore anche del blog e vlog”Stazione Meteorologica Sant’Elia di Catanzaro”, e il Comune di Isola di Capo Rizzuto, attraverso una collaborazione iniziata diversi mesi fa, con l’obiettivo di implementare un progetto di monitoraggio territoriale efficace e affidabile.







L’amministrazione comunale di Isola di Capo Rizzuto, guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, consolida dunque l’impegno nella protezione e sicurezza dei suoi cittadini. La nuova stazione meteorologica è parte integrante di questa visione, consentendo una sorveglianza costante delle condizioni atmosferiche e la tempestiva adozione di misure preventive in caso di pericoli imminenti, come piogge torrenziali, alluvioni o frane.

Grazie a questa iniziativa, i cittadini di Isola di Capo Rizzuto possono sentirsi più sicuri durante le condizioni meteorologiche avverse, sapendo che il Comune è impegnato nella protezione e nella sicurezza della comunità. I dati della nuova stazione meteorologica saranno presto disponibili sul sito web del Comune, contribuendo così alla trasparenza e alla condivisione delle informazioni con i cittadini.