Coronavirus, Cirò Marina: la Blulife di Alfonso Bonessi sanifica gratuitamente l’Ambulanza del 118 e i veicoli delle forze dell’ordine

La Redazione

Cirò Marina,

venerdì 20 Marzo 2020.

L’Azienda Blulife di Alfonso Bonessi ha deciso di sanificare ad ozono gratuitamente l’Autoambulanza del 118, i mezzi dei Carabinieri, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa, Misericordia e Guardia Costiera, per dare un contributo e un sostegno a chi quotidianamente mette a rischio la propria salute nella difficile lotta contro la pandemia da Covid19.

Alfonso Bonessi dell’azienda Blulife di Cirò Marina, centro autorizzato O-Zone Point, racconta in cosa consiste il progetto di sanificazione:

L’ozono, un gas naturale che ossida e distrugge in modo ecologico oltre il 99,98% di virus, batteri, muffe e acari.

Dopo l’uso diventa ossigeno puro, senza lasciare alcun residuo, evitando la necessità di ricorrere a disinfettanti chimici, purificando l’aria e neutralizzando gli odori.

Oltre ad essere ecologico, l’ozono è riconosciuto dal Ministero della Salute (prot. n° 24482 del 31/07/1996) come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati. – E’ altamente efficace – Non lascia residui chimici – Ha un alto potere ossidante – Utilizzato secondo le istruzioni, non ha alcuna controindicazione – Si riconverte rapidamente in ossigeno I dispositivi O-Zone Point utilizzati dalla nostra azienda purificano l’aria e utilizzando esclusivamente ozono, senza impiego di detergenti chimici o altri materiali disinfettanti. L’ozono viene generato in modo naturale, trasformando l’ossigeno presente nell’aria. Una centralina elettronica automatica gestisce in completa autonomia tutto il processo di sanificazione, dalla generazione dell’ozono alla sua riconversione in ossigeno. I generatori utilizzati sono dotati del “Sistema Sicuro”, un dispositivo che al termine del programma di sanificazione cattura automaticamente l’ozono residuo e lo riconverte in ossigeno. Questo sistema permette di riprendere le normali attivitĂ appena finito il trattamento e di rientrare nei mezzi in completa sicurezza, così come prescritto dal D.Lgs 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quando l’ozono entra in contatto con una qualsiasi materia organica, avviene una reazione di ossidazione: i batteri, i virus, le muffe vengono così eliminati, ma anche le molecole chimiche che sono percepite come odori vengono ossidate, di conseguenza ne viene “disattivato” il potenziale dannoso. Pertanto, i microrganismi sono uccisi, mentre le molecole degli odori sono trasformate in altre molecole non più percettibili dall’olfatto.

