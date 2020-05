A CirÃ² Marina riapre il Museo Civico Archeologico

A Cirò Marina riapre il Museo Civico Archeologico

Dal 2 giugno ritornano le visite dopo il lockdown con l’Associazione Frammenti

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

sabato 30 Maggio 2020.

La cultura è pronta a riaprire le porte dei suoi musei si

preparano infatti ariaprire i battenti dopo

il più serrato lockdown. In questo lungo periodo ci siamo abituati a visitare i

musei con tour virtuali, a entrare nelle sale dei più grandi musei di tutto il

mondo restando comodamente seduti sul divano di casa: tramite visite online in

3D e dirette streaming abbiamo avuto accesso agli archivi storici dei maggiori

istituti culturali internazionali, ammirando importanti collezioni d’arte con

indosso un pigiama e in mano una tazza di caffè. Ma oggi abbiamo un grande

bisogno di realtà , un disperato bisogno. Non dimentichiamolo che a rendere vivi

i musei sono le persone e solo l’esperienza reale del museo rende le persone

vive. La virtualità non potrà mai sostituire la realtà : per godere dell’arte ci

vogliono occhi e cuore. Ma come ripopoleremo quelle sale ricche di magnificenza

lasciate per troppi mesi così vuote e immacolate?

A Cirò Marina l’Associazione di volontariato

archeologica e culturale Frammenti gestore del Museo Civico Archeologico riapre

le porte delle sale del museo sito a Palazzo Porti in piazza Diaz per il primo

appuntamento nella giornata del 2 giugno dalle ore 17.30 alle 19.30, come da

cartellone programmato già dal 2019 ed interrotto per questo periodo di

lockdown, mentre riaprirà tutte le sere a partire dal 16 Luglio al 31 Agosto

2020 ed eventuali altre aperture su prenotazione.

“Non ci saranno viaggiatori e turisti in prima

battuta, dunque i Cirotani e paesi limitrofi avranno il privilegio di

riscoprire in esclusiva il proprio meraviglioso museo civico, contenitore

culturale di un territorio colmo di storia.

Le visite al museo saranno organizzate nello

scrupoloso rispetto delle norme di igiene, di distanziamento almeno di un metro

tra le persone e l’obbligo della mascherina, all’ingresso i visitatori potranno

usufruire di gel igienizzante o di soluzioni idroalcoliche.

Per la riapertura del Museo i locali sono stati

sanificati da parte del Comune e sarà prevista la disinfezione quotidiana degli

spazi fruibili al pubblico.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni vi

invitiamo a visitare la pagina Facebook “Frammenti. Associazione di

volontariato archeologica culturale”, oppure tramite i numeri esposti sul

tabloid all'esterno del museo.







