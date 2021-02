Crotone, sorpreso con 2 involucri di cocaina: arrestato 29enne per spaccio

Il fermato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone

Comunicato della Questura

Crotone,

sabato 27 Febbraio 2021.

Nella giornata del 25 febbraio u.s., personale della Squadra Mobile, all’esito di mirati servizi per la prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto in flagranza di reato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un crotonese 29enne.

Nei fatti, a seguito di perquisizione personale e domiciliare nel noto quartiere “Acquabona, il reo veniva trovato in possesso di nr. 2 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso totale di gr. 85,16.

Subito dopo l’arresto, su disposizione dell’A.G., il fermato veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone in attesa del rito direttissima che si celebrerà nella giornata odierna.

