Stop al parco eolico a Cirò Marina: una vittoria per tutto il territorio cirotano

Mozione approvata in consiglio regionale. Esultano l’On. Vito Pitaro, capogruppo di “Jole Santelli Presidente”, e Sergio Ferrari, sindaco di Cirò Marina: «Salvaguardata la filiera produttiva agricola e vitivinicola, fiore all’occhiello di tutta la Calabria

Cirò Marina,

sabato 22 Maggio 2021.

Grazie all’assessore Gianluca Gallo, che si è speso in prima persona».

UNA formale presa di posizione che blocca, di fatto, la realizzazione di un impianto eolico che avrebbe potuto compromettere il sistema produttivo del Cirotano. «La mozione approvata nella giornata di venerdì rappresenta un passo importante per la tutela dell’immenso patrimonio agroalimentare della zona. Si è deciso di procedere con il blocco dell’iter autorizzativo e con la revoca di tutti gli atti amministrativi fino ad ora emessi relativamente all’impianto eolico che dovrà essere realizzato nel territorio di Cirò denominato “Timpe di Muzzunetti”. Una filiera che verrà salvata, e che rappresenta il fiore all’occhiello della Calabria anche dal punto di vista occupazionale», ha dichiarato il consigliere regionale Vito Pitaro, capogruppo di “Jole Santelli Presidente”.

Un successo, dunque, reso possibile grazie all’impegno di un rappresentante istituzionale e non solo. «Sento di dover ringraziare l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo per essersi speso in prima persona con lo specifico scopo di salvaguardare un’area nota non solo in Italia, ma nel mondo, per la produzione vitivinicola e per la sua biodiversità. – ha continuato l’On. Pitaro – Il mio ringraziamento non può che andare a chi ha votato favorevolmente, ovvero i gruppi consiliari che compongono la maggioranza, e soprattutto al sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari. Proprio su input della sua amministrazione è stato possibile raggiungere questo importantissimo traguardo, che rappresenta una vittoria per tutto il territorio».

Ad essere molto soddisfatto di quanto stabilito dal consiglio regionale è stato anche il primo cittadino di Cirò Marina, Sergio Ferrari, che ha battagliato affinché si evitasse di compromettere un sistema ben rodato e che rappresenta un punto di forza.« Non possiamo che essere felici per l’approvazione della mozione che di fatto blocca la realizzazione del parco eolico nella zona del Cirotano. Un’area che vanta una secolare tradizione nella produzione agricola, necessariamente da salvaguardare e da preservare», ha asserito.

«Una vittoria, dunque, per tutta la popolazione cirotana e per tutti quegli imprenditori che, ogni giorno, si impegnano per portare in alto il nostro nome. Il mio ringraziamento va all’assessore Gianluca Gallo, al consigliere regionale Vito Pitaro, capogruppo di “Jole Santelli Presidente”, e a tutti i gruppi consiliari di maggioranza, che hanno deciso di sostenere la causa votando in maniera compatta e consentendo, così, di approvare la mozione», ha concluso Ferrari.

