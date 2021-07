Agnelli: “Competenza, non amicizia. E Chiellini l’ho sentito lunedì…”

Agnelli: “Competenza, non amicizia. E Chiellini l’ho sentito lunedì…”Il presidente dà il bentornato ad Allegri: “Per noi è l’allenatore giusto per aprire un nuovo capitolo nella storia della Juve. Guardiamo avanti, non indietro” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 27 Luglio 2021.

Agnelli: “Competenza, non amicizia. E Chiellini l’ho sentito lunedì…”Il presidente dà il bentornato ad Allegri: “Per noi è l’allenatore giusto per aprire un nuovo capitolo nella storia della Juve. Guardiamo avanti, non indietro”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA