da sinistra, i componenti del gruppo consiliare “Resilienza”: Mingrone, Punelli, Gerardi, Aiello e Branca

CRUCOLI – Nei giorni scorsi i consiglieri comunali del Comune di Crucoli, Luigi Aiello, Paola Branca, Serafina Gerardi, Donato Mingrone e Saverio Punelli hanno costituito un nuovo gruppo Consiliare, denominato “RESILIENZA”, del quale è stata nominata capogruppo la Gerardi.

Lo rende noto attraverso un comunicato stampa lo stesso neo organismo consigliare il cui primario intende, si legge, è “porre al centro dell’azione politica gli interessi della collettività, vivacizzando il dibattito politico-amministrativo sui tanti problemi del territorio, al fine di programmare e mettere in campo una nuova proposta politica per dare le migliori risposte alla comunità crucolese.”

Il Gruppo “Resilienza”, continua il comunicato, “si propone di portare all’interno del Consiglio Comunale tutti quegli atti, mozioni, interrogazioni, interpellanze e discussioni che verranno ritenute idonee per il rilancio socio-economico del nostro Comune, con l’auspicio di contribuire a realizzare il programma amministrativo proposto agli elettori dal Sindaco, e sinora attuato solo in parte, inaugurando così una nuova fase politica improntata sul cambiamento e sulla comunicazione con i cittadini, che saranno posti al centro dell’attenzione.”







Lo scopo è quindi anche quello di “aprire un confronto serio, leale e costruttivo all’interno del Consiglio comunale su tematiche ritenute meritevoli e prioritarie per Crucoli”, poiché i cinque componenti ritengono necessario “il coinvolgimento e la laboriosa collaborazione di tutti, ed in primis dei Consiglieri Comunali per poter affrontare e risolvere i molti problemi della nostra cittadina, nella convinzione che non servono scelte assunte da pochi e calate dall’alto ma scelte collegialmente condivise.”

A chiusura del comunicato stampa, il nuovo gruppo consiliare fa sapere di avere chiesto al Sindaco Cataldo Librandi un incontro urgente “per discutere sulla situazione politico-amministrativa del Comune di Crucoli e sui servizi essenziali anche in previsione dell’imminente stagione turistico-balneare estiva.”