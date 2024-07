ADVERTISEMENT

“ Incontri “DiVini nel Borgo Antico” previsto per Il 12 agosto, nel suggestivo antico borgo Cirò che ha dato i natali a Luigi Lilio riformatore del calendario gregoriano e del nostro Patrono San Nicodemo Abate. Si tratta di un evento irrinunciabile che celebra il ricco patrimonio identitario, culturale, enogastronomico del territorio Cirotano, organizzato dall’Associazione Culturale “Le Quattro Porte”, l’evento si distingue per il suo unico connubio di vini pregiati, musica e arte, offrendo ai visitatori un’esperienza sensorialeindimenticabile che come ogni anno attira migliaia di turisti. Rappresenta una tappa obbligata per tutti gli amanti del buon vino e della cultura. Quest’anno in occasione del suo decimo anniversario, l’evento promette di essere ancora più speciale, il programma della serata sarà arricchito da performance musicali dal vivo e mostre d’arte, immersi come sempre in un’atmosferabriosa e conviviale creata dalla presenza delle storiche CantineVinicole Calabresi. Gli ospiti avranno l’opportunità di scoprire in una quiete sera d’estate in un immenso e magico scenario un perfetto

equilibrio tra i piaceri del palato e quelli dell’anima. “Con questa decima edizione, scrive in una nota il presidente dell’associazione Pierluigi Murgi- vogliamo non solo celebrare un traguardoimportante, ma anche rendere omaggio alla nostra terra e alle suestraordinarie risorse enogastronomiche”. Siamo orgogliosi di poter condividere con il pubblico- prosegue la nota- un evento che unisce degustazioni di eccellenza, arte e musica, in un contesto così suggestivo e ricco di cultura e di storia come il nostro anticoterritorio. L’evento invaderà il centro storico di Cirò, un percorso affascinante che terminerà nella Piazza Stefano Pugliese, piazza principale del

paese. Dunque un lungo percorso in cui protagoniste assolute saranno le cantine che offriranno il meglio della cultura enologica.Inoltre, all’interno della serata avverrà la consegna ufficiale dei

premi alle aziende vitivinicole del territorio, vincitrici del Concorso Enologico Internazionale di Città del vino.Interverranno numerose band musicali tra cui: Lazzaro; Sun;Panta Rei Band; Nica’s Dreams Band; Jericho Dixieland Jazz;Angelo Lamanna “Cuntastorie”; con la Diretta “Radio Studio 97″e il DJ Set. Partecipare a “Incontri DiVini nel Borgo Antico” è molto semplice, fanno sapere gli organizzatori- basta acquistare il ticket in prevendita sul sito www.lequattroporte.com o in loco direttamente il giorno dell’evento. Il ticket darà la possibilità di ritirare nei punti di accoglienza il calice con porta calice a tracolla e di degustare i vini a scelta tra le cantine presenti.

Quest’anno ci sarà in palio la vincita di un’escursione per due conl’Associazione Verzino Adventure e una selezione dei migliori vini, il fortunato che acquisterà un calice ed eventualmente troverà il logo Gold sarà il vincitore. Partecipare a questo evento è una occasione di vivere un’esperienza unica fatta di pura magia e scoperta, dove ogni angolo del paese si trasforma in un palcoscenico di emozioni e sapori divenendo un appuntamento straordinario che celebra il meglio della tradizione locale. La manifestazione si avvale del patrocinio gratuito del Comune di Cirò, della Provincia di Crotone, della Camera di CommercioCatanzaro Crotone Vibo Valentia e di Città del Vino e dellacollaborazione delle associazioni locali coinvolgendo anche i cittadini.