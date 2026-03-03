Il Commissario regionale della Lega, Valeria Sudano, ha ufficializzato la nomina dell’avvocato Cataldo Calabretta quale responsabile della campagna elettorale di Crotone e provincia. Nell’ambito della nuova articolazione territoriale, Calabretta guiderà la fase preparatoria e il confronto programmatico in vista delle imminenti elezioni amministrative nel territorio crotonese.

Restano in essere le altre cariche della Lega Calabria, in un’ottica di continuità amministrativa e politica. La riorganizzazione, fortemente voluta dal commissario regionale, punta a rafforzare l’azione del partito, consolidarne la struttura e preparare al meglio la fase congressuale che segnerà il prossimo passaggio politico e organizzativo.

Sono stati nominati vice commissari regionali i deputati Simona Loizzo e Domenico Furgiuele e la senatrice Tilde Minasi. L’obiettivo dichiarato è costruire una squadra coesa e determinata, capace di affrontare con efficacia le prossime sfide politiche e amministrative.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Cataldo Calabretta, originario di Cirò Marina, è avvocato e professore universitario di Diritto. Fedelissimo di Matteo Salvini, ha aderito al progetto leghista fin dall’esordio del partito a livello nazionale ed è stato sub commissario regionale per quattro anni e commissario provinciale a Crotone. All’ultimo congresso nazionale del Carroccio, tenutosi a Firenze, è stato eletto delegato federale che ha confermato Salvini alla guida del Movimento.