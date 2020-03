Non c’è acqua per i finocchi, E’ emergenza sociale più che economica. Oggi mobilitazione alle 17,00 con gli agricoltori!

E’ quanto comunica il Presidente Roberto Torchia del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese

Isola Capo Rizzuto e Cutro,

lunedì 02 Marzo 2020.

Oggi pomeriggio 2 marzo alle ore 17,00 mobilitazione degli agricoltori presso l’Aula Consiliare del Comune di Isola in via Annunziata  ed assieme alle amministrazioni comunali di Isola Capo Rizzuto e Cutro

Abbiamo richiesto ulteriore irrigazione di soccorso perché l’economia che ruota attorno alla coltura dei finocchi è ESSENZIALE!

Credevamo e crediamo di non dover più spiegare QUANTO sia essenziale, ma è evidente che non lo comprendano solo i funzionari della Regione Calabria; è evidente dal tono e dalle forme di risposta che scrivono.

Lo diciamo da anni e lo abbiamo ribadito all’indomani del provvidenziale intervento della Prefettura dello scorso fine gennaio.

Finchè non ci saranno interventi strutturali che riportino la priorità sancita da Costituzione, leggi europee e dallo Stato italiano (oltre a quelle della natura), gli agricoltori calabresi, e del crotonese in particolare, dovranno continuare a fare l’elemosina ad ogni periodo di siccità .

Non è più possibile proseguire con le politiche di emergenza che obbligano gli agricoltori ad organizzare forme di protesta rischiosissime per l’emergenza sociale che porta con se; ed oggi con l’aggravante di un periodo di grave crisi generale sanitaria ed economica come questa.

Noi vogliamo, invece, proseguire nel tentare di evitare risposte figlie della disperazione e proseguire a chiedere con forza una nuova strategia della gestione della risorsa acqua in Calabria e soprattutto in questo territorio.

E’ per questa ragione che è importante seguire e mostrare solidarietà all’iniziativa che vedrà oggi pomeriggio 2 marzo alle ore 17,00 riunirsi gli agricoltori presso l’Aula Consiliare del Comune di Isola Capo Rizzuto in Via Annunziata, oramai stanchi di una burocrazia sorda e distante dai reali problemi dei calabresi.

Con loro ed assieme a loro ed assieme alle amministrazioni comunali di Isola Capo Rizzuto e Cutro, troveremo forme di mobilitazione che saranno indirizzate a risolvere il problema dell’emergenza attuale ma anche a ribadire che non si può continuare ad attendere la prossima emergenza.







