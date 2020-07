Oggi, presentazione della 9° Bandiera Blu al Comune di Melissa

La presentazione avverrà questa sera nella Torre Aragonese di Torre Melissa

Torre Melissa,

giovedì 09 Luglio 2020.

Anche quest’anno il Comune di Melissa viene premiato con la Bandiera Blu ed è stata assegnata il 14 maggio 2020, in videoconferenza al il Sindaco Raffaele Falbo.

La Bandiera Blu il riconoscimento attribuito, in base a rigorosi controlli effettuati dalla Fee (Foundation for Environmental Education) alle spiagge certificate per la qualità ambientale non solo delle loro acque, ma anche per i servizi in spiaggia, per gli spazi verdi, per i parametri di vivibilità e di sostenibilità verso i turisti.

Questa sera alle ore 19:00 presso la Torre Aragonese di Torre Melissa si svolgerà la Presentazione della 9° Bandiera Blu al Comune di Melissa.

