Share on Twitter

Share on Facebook







ADVERTISEMENT

La contrada Trapano, parte di Madonna di Mare, è al centro di una protesta guidata dall’imprenditore Giannino Sestito. Egli denuncia l’abbandono delle istituzioni locali, riguardo a questioni importanti come la pulizia delle strade e la manutenzione delle infrastrutture. Nonostante siano circa quaranta le famiglie coinvolte, sembra che la località sia trascurata fino alla festa patronale di San Cataldo. Una lettera del 1 ottobre 2023 indirizzata al sindaco evidenzia l’inefficacia delle precedenti proteste e la mancanza di miglioramenti. La manutenzione stradale, la segnaletica e l’igiene pubblica risultano trascurate, con la pulizia della strada che avviene solo in occasione della festa patronale. La mancanza di una rete fognaria è una delle principali criticità, con conseguenze igienico-sanitarie gravi, specialmente durante l’estate. Sestito, rappresentando la comunità locale, chiede risposte concrete e azioni efficaci dalle autorità competenti. La protesta di Madonna di Mare mette in luce le disparità di trattamento tra le zone urbane e rurali e richiama l’attenzione sulle esigenze trascurate delle comunità rurali.