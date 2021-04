Inter in fuga con la Lu-La piena: ecco le cifre mostruose della coppia-gol

giovedì 08 Aprile 2021.

Inter in fuga con la Lu-La piena: ecco le cifre mostruose della coppia-gol

Lukaku (21) e Lautaro (15) hanno segnato il 53% delle 68 reti nerazzurre in campionato. Per l’ottava volta si sono scambiati un assist. Il Toro: “Un sogno stare qui”



