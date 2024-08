Al fine di consentire lo svolgimento dell’evento “International Street Food” nell’ambito del Crotone Summer 2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

la chiusura al transito veicolare del piazzale Ultras, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata,dalle ore 12:00 del 20 agosto 2024 alle ore 03:00 del 23 agosto 2024;

la chiusura al transito veicolare di via Roma, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, nel tratto compreso tra il civico n.210/A e viale Antonio Gramsci dalle ore 17:00 alle ore 02:00 del giorno successivo nei seguenti giorni 20, 21 e 22 agosto 2024;

la chiusura al transito veicolare di viale Antonio Gramsci, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, nel tratto compreso tra il piazzale Ultras e l’edificio storico denominato ex Lazzaretto dalle ore 17:00 alle ore 02:00 del giorno successivo nei seguenti giorni 20, 21 e 22 agosto 2024;

la chiusura al transito veicolare di via Giustino Fortunato, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, dalle ore 17:00 alle ore 02:00 del giorno successivo nei seguenti giorni 20, 21 e 22 agosto 2024







ADVERTISEMENT

Inoltre al fine di consentire lo svolgimento degli eventi “Blue art – Blues band (24 agosto) e Mario Nunziante and Band (25 agosto)nell’ambito del Crotone Summer 2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

la chiusura al transito veicolare di via Osservanza, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, nel tratto compreso tra Piazza Berlinguer e via Interna Marina dalle ore 07:00 alle ore 24:00 dei giorni 24 e 25 agosto 2024;

la chiusura al transito veicolare di via Nuova Poggioreale, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, nel tratto compreso tra via Interna Marina e viale C. Colombo dalle ore 07:00 alle ore 24:00 dei giorni 24 e 25 agosto 2024;

la chiusura al transito veicolare di via Venezia, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, nel tratto compreso tra il civico n.129 e Piazza Berlinguer dalle ore 07:00 alle ore 24:00 dei giorni 24 e 25 agosto 2024;

in via Interna Marina, il divieto di sosta e di fermata, nel tratto compreso tra via Osservanza e via Nuova Poggioreale dalle ore 07:00 alle ore 24:00 dei giorni 24 e 25 agosto 2024