Screenshot

Torna la ventitreesima edizione della sagra della patata di Lagaro’

Quasi tutto pronto per la ventitreesima edizione della Sagra della Patata a Lagarò Lupinacci località nel comune di Celico. Evento dedicato all’eno-gastronomia, in programma da venerdì 30 agosto fino a domenica 1 settembre. Come ogni anno ormai un programma abbastanza ricco ma rimarrà sempre al centro di tutto la patata della Sila, che verrà preparata in mille modi, oltre a quelli tradizionali come le patate ‘mpacchiuse con la cipolla rossa di Tropea e patate con il caciocavallo Silano.

Sarà possibile anche degustare delle chicche come gli spiedini di patata , gli gnocchi di patata fatti al momento , la carne polica alla brace ed il classico intramontabile panino con salsiccia locale.

Tanto ancora sarà proposto nei numerosi stand presenti mi raccomando una sagra che non vi potete perdere assolutamente.

Sarà un grande omaggio ad uno degli ortaggi più apprezzati e degustati in tutto il mondo. Come sempre ad allietare le serate ci saranno i concerti di musica con tanti artisti.

Si inizia venerdì 30 Agosto alle ore 21:00 con DALUMA SUMMER NIGHT. Una notte spettacolare con effetti speciali schiuma party e ragazze immagine

Per poi proseguire sabato 31 Agosto sempre alle ore 21:00 con Gianni Celeste in concerto.

Si termina domenica 1 settembre sempre alle ore 21:00 con SAMUEL MALVASO in concerto.

Come sempre apertura stand gastronomici e degustazioni guidate tutti i tre giorni dalle ore 10:00. Durante la giornata si alterneranno animazione da strada e musica popolare.







ADVERTISEMENT

Da non perdere anche la diretta di sabato 31 agosto alle ore 13:00 con il gastronomo Piero Cantore sul Podcast Radio del Buongustaio su www.camigliatellosilano.it.

Saranno tre giorni molto golosi dedicati ai buongustai , sarà l’occasione giusta per passare un fine settimana coccolati da ottima gastronomia e buona musica.

Manifestazione organizzata dall’ associazione Gente di Lagaro’ con il patrocinio del comune di Celico.