La scorsa notte, intorno alle 22:20, la sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone è stata allertata per un incidente stradale avvenuto in via Reggio. Una Yaris Cross Hybrid si era ribaltata su un fianco, rendendo necessario l’intervento immediato delle autorità.







All’arrivo, i vigili del fuoco hanno rapidamente messo in sicurezza il veicolo, prestando particolare attenzione alla batteria ad alta tensione (HV) della vettura, trattandosi di un’auto ibrida. Seguendo le procedure operative standard (POS) per questo tipo di veicoli, hanno utilizzato una termocamera per monitorare la batteria e prevenire eventuali rischi di incendio, che avrebbero potuto coinvolgere anche le auto vicine.

All’interno del veicolo si trovava solo il conducente, che ha riportato lievi ferite. È stato trasportato all’ospedale dai sanitari del 118, intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Sul posto erano presenti anche carabinieri e polizia per i rilievi del caso.