Si è svolta questo pomeriggio nella Sala Consiliare la cerimonia di conferimento degli attestati di riconoscimento per l’attività svolta ai componenti del Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Crotone.

Con questo encomio si conclude per le ragazze ed i ragazzi “il mandato” che avevano assunto a seguito delle elezioni che si erano svolte nel novembre 2022 con il coinvolgimento di tutti gli istituti scolastici di pertinenza comunale.

A consegnare le pergamene, nelle quali viene evidenziato l’impegno e il senso civico espresso durante la consiliatura, il sindaco Vincenzo Voce, il prefetto Franca Ferraro e la presidente del CC.BB.RR. Dalila Venneri.

Nel corso dell’iniziativa sono intervenuti gli assessori Filly Pollinzi e Nicola Corigliano che hanno evidenziato l’impegno e la passione che i ragazzi hanno espresso nel corso di questo biennio.

Nel pubblico anche tanti genitori, i nonni e gli insegnanti dei baby consiglieri.

E’ stata una bellissima esperienza non solo per le bambine e i bambini e le ragazze e i ragazzi ma anche per tutta l’amministrazione Comunale di Crotone.

Lo è stata per il sindaco Voce, per il presidente del Consiglio Comunale Megna e per i consiglieri comunali, per gli assessori e, naturalmente, per la consigliera Dalila Venneri che ha presieduto e coordinato i lavori del CC.BB.RR.

Un dialogo continuo e costante tra l’amministrazione e i componenti del Consiglio Baby che si è rivelato in tutta la sua positività.







Per questo motivo l’amministrazione ha voluto conferire il riconoscimento con il quale si esprime la riconoscenza per aver svolto, da parte dei ragazzi, il ruolo con passione e con senso di appartenenza oltre che essere stati protagonisti di un percorso di partecipazione attiva alla vita cittadina.

Sono state tante le iniziative promosse dal CC.BB.RR. e numerose le proposte formulate dai giovanissimi consiglieri che hanno dimostrato grande sensibilità ed attenzione nei confronti della propria comunità.

“Questa giornata vuole rappresentare il sincero ringraziamento dell’amministrazione Comunale e della comunità cittadina per voi, per il vostro impegno e la vostra passione civica. Per voi che rappresentante realmente il futuro” ha detto il sindaco Voce.

“Questa esperienza oltre ad essere stata utile per la cittadinanza come strumento di progresso civico è stata per me motivo di crescita personale e politica. Ho imparato da loro molte cose che nel corso del tempo ho messo in pratica e sono certa che nel prosieguo tutte le attività in essere verranno accolte dai nuovi componenti del CC.BB.RR. con lo stesso entusiasmo avuto dai miei giovani amministratori” dichiara la consigliera Dalila Venneri

I baby consiglieri hanno ricevuto anche il plauso del prefetto Ferraro che si è detta felice di partecipare alla cerimonia e che ha invitato i ragazzi a proseguire nell’impegno a favore della comunità cittadina.

Nell’occasione sono state indette le elezioni per il rinnovo del CC.BB.RR. per il 16 dicembre.