Cerimonia di Intitolazione della Sala Consiliare a Falcone e Borsellino

Il 4 novembre 2024, alle ore 17.00, si svolgerà una significativa cerimonia di intitolazione della Sala Consiliare in memoria dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’evento, che si terrà presso il Comune, rappresenta un’importante occasione per onorare la memoria di due simboli della lotta contro la mafia e per la giustizia in Italia.

Durante la cerimonia, sarà dato spazio ai talenti locali con la presentazione delle opere realizzate dagli studenti del Liceo Artistico “Arnaldo Mori” – Indirizzo Arti Figurative – dell’IIS Pertini – Santoni. Queste creazioni artistiche, frutto della sensibilità e dell’impegno dei giovani artisti, offriranno una riflessione visiva e toccante sui temi della legalità e della memoria.







A rendere ancora più speciale l’iniziativa sarà l’intervento del Coro Polifonico “Anna Frank” dell’I.C. Rosmini/Giovanni XXIII, diretto dalla professoressa Luisa Floccari. Il coro, noto per le sue performance evocative, accompagnerà la cerimonia con canti che sottolineeranno l’importanza della memoria e dell’impegno civico.

La scelta di intitolare la Sala Consiliare a Falcone e Borsellino non è solo un gesto simbolico, ma un invito a tutti i cittadini a riflettere sul valore della giustizia e del rispetto delle istituzioni. La presenza della comunità è fondamentale per rendere omaggio a due figure che hanno sacrificato le loro vite nella lotta contro la criminalità organizzata, ricordandoci l’importanza della loro opera.

Si invitano tutti i cittadini a partecipare a questo momento di commemorazione e riflessione, contribuendo così a mantenere vivo il ricordo di Falcone e Borsellino e del loro indimenticabile impegno per un’Italia più giusta e libera dalla mafia.