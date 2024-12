Share on Twitter

Elezioni A.N.S.Me.S. Crotone, riconfermati il presidente e il consiglio direttivo

Lo scorso 13 dicembre, presso la sede della FIGC-AIA di Crotone, si è svolta l’Assemblea Elettiva del Comitato Provinciale A.N.S.Me.S. (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP) di Crotone per il Quadriennio Olimpico 2025/2028.

L’Assemblea ha visto la partecipazione di tutti i soci. I lavori sono stati aperti con la nomina del presidente dell’assemblea, carica assegnata all’unanimità a Enzo Migliarese, e di segretario a Vincenzo Cardone.

Successivamente, il presidente uscente, Sergio Contarino, ha presentato una relazione sulle attività svolte dal Comitato dalla sua costituzione, ricordando alcune delle iniziative più significative:

Convegno contro il bullismo presso l’Istituto Alcmeone, organizzato ad aprile in collaborazione con l’associazione “Educando Peter Pan”. L’evento, accolto con grande entusiasmo, è stato richiesto da altre scuole per future edizioni.

Assegnazione, a settembre, della Targa A.N.S.Me.S. alla società sportiva Rari Nantes Lucio Auditore per i 50 anni di attività, che ha coinvolto un gran numero di giovani atleti.

Premio Ansmes – Fair Play "Romeo Fauci": annunciata l'istituzione del premio che, a partire da maggio 2025, celebrerà gesti di altruismo sportivo segnalati dalle Federazioni sportive e dai giornalisti.

Nella sua relazione, Contarino ha sottolineato come l’A.N.S.Me.S. rappresenti un’inesauribile risorsa di esperienze, capace di valorizzare il meglio dello sport nel territorio crotonese.

Si è quindi proceduto alle votazioni per il rinnovo delle cariche:

Sergio Contarino è stato rieletto presidente del Comitato Provinciale A.N.S.Me.S. all’unanimità, confermando il ruolo già assunto a partire dal 20 ottobre 2023 .

Riconfermato il consiglio direttivo uscente, composto da:
Vice presidente: Fabio Gallo
Segretario: Vincenzo Cardone
Consiglieri: Vincenzo Arcuri, Audino Caputo e Francesco Polimeno.

Nominati i delegati crotonesi all'Assemblea Elettiva Regionale A.N.S.Me.S.:
Effettivi: Elettra Cammariere ed Enzo Migliarese
Supplenti: Luigi Messina e Scipione Pacenza

I lavori si sono conclusi con gli interventi di:

Francesca Pellegrino, Delegato Provinciale CONI Point Crotone, che ha ribadito il forte legame tra il CONI e l'A.N.S.Me.S., sottolineando il comune sostegno costante al mondo sportivo locale.

, che ha ribadito il forte legame tra il e l’ , sottolineando il comune sostegno costante al mondo sportivo locale. Claudio Perri, ex presidente del Comitato Provinciale CONI, che ha elogiato l’operato dell’A.N.S.Me.S. crotonese, con particolare riferimento alle iniziative realizzate e all’istituzione del Premio Fair Play “Romeo Fauci”, ricordando come anche sotto la sua guida il CONI provinciale promuovesse iniziative per onorare la memoria dello stesso Fauci.

L’Assemblea si è conclusa con un rinfresco per gli auguri delle festività natalizie, accompagnato dall’impegno di continuare a promuovere valori sportivi e iniziative educative sul territorio, consolidando il ruolo dell’A.N.S.Me.S. come punto di riferimento per lo sport crotonese.