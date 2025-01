PNRR: un impianto indoor per ginnastica e discipline Fijlkams (judo, karate, arti marziali)

E’ stato approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell’assessore al PNRR e Impiantistica Sportiva Luca Bossi, il progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto polivalente indoor che sorgerà in quella che è ormai diventata una vera e propria “Cittadella dello Sport” nel quartiere 300 alloggi.

Sport popolari come la ginnastica e le discipline Fijlkams (judo, karate, arti marziali) avranno presto, per la prima volta, una “casa” comune.

L’innovativo impianto affiancherà le opere già realizzate o riqualificate dall’amministrazione: dalla piscina olimpionica comunale al settore B (che sarà intitolato a Dodò Gabriele), dallo storico campo di calcio a 11 (oggi anch’esso struttura polivalente) alla Geodetica in corso di definizione.

Nello specifico per la nuova struttura è previsto un investimento di 1.500.000 euro grazie ai fondi ottenuti dall’Ente, attraverso specifica programmazione, dal PNRR.

La città di Crotone, come è stato anche evidenziato nel recente “Festival della Rigenerazione Urbana” che si è tenuto a Roma, si sta proponendo come un modello per la promozione dell’attività sportiva e di aggregazione sociale sul territorio comunale proprio attraverso la realizzazione di impiantistica sportiva.







Quella che si andrà a realizzare è una struttura a bassissimo consumo energetico, rispettosa di quelle che sono le tematiche ambientali, puntando sul comfort climatico oltre che al rispetto dei criteri di sicurezza a salvaguardia degli utilizzatori, in aggiunta alla caratteristica di essere esternamente ed internamente gradevole attraverso l’utilizzo di materiali in grado di dare colore e di armonizzarsi con l’ambiente circostante.

La struttura sorgerà nell’area che si sviluppa tra via Gioacchino da Fiore e via Paolo Borsellino.

L’approvazione del progetto esecutivo è stata preceduta da una attenta analisi tecnica di tutti i contesti dell’area, da indagini geologiche e geotecniche e da accurati rilievi topografici.

La struttura è concepita su tre corpi distinti: palestra, servizi e magazzino.

L’area complessiva, per la progettazione dell’intervento, che si aggira intorno ai 3200 metri quadrati prevede, in considerazione delle attività sportive che saranno praticate, una palestra di 440 mq con buca per la caduta delle parallele, castello anelli, zona per travi, volteggio, pedana a corpo libero e quanto necessario per gli allenamenti delle specifiche discipline.

È previsto inoltre il blocco servizi spogliatoi con accesso dall’esterno e collegamento all’area di allenamento e il magazzino attrezzi con accesso diretto all’area di allenamenti, oltre a un vano tecnico con boiler e solare termico.

La struttura sarà dotata di impianto fotovoltaico e area esterna parcheggio illuminata.

“Un’opera fortemente voluta dall’amministrazione e indirizzata a discipline che tanto lustro danno alla nostra città e che finalmente avranno una loro casa per allenarsi. Arrivare alla redazione del progetto esecutivo non è stato semplice e per questo ringrazio gli uffici comunali diretti dall’ing. Stellato e nello specifico il gruppo di lavoro del progetto con l’architetto Gilda Squillace a coordinare le attività. Attendiamo l’avvio del cantiere come prossimo step, che contiamo possa avvenire già a fine gennaio” dichiara l’assessore Bossi.