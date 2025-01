Gli amministratori e membri della Segreteria Provinciale del Partito Democratico della provincia di Crotone, esprimono profonde perplessità in merito alla gestione delle attività di presentazione del nuovo piano dell’ASP di Crotone.

Il commissario Brambilla ha deciso di presentare l’Atto Aziendale, elaborato senza alcun confronto con il territorio e con le forze politiche di minoranza, in un locale privato, con un evento esclusivo su invito personale riservato a soli 60 partecipanti. Ci lascia ulteriormente perplessi la notizia che la spesa per tale evento ammonterebbe a 6.000 euro, prelevati direttamente dal bilancio dell’ASP. Sebbene questa cifra non rappresenti un importo in grado di incidere significativamente sulle casse dell’Azienda Sanitaria Provinciale, appare comunque inopportuna, soprattutto in un momento in cui lo stesso commissario giustifica tagli ai servizi territoriali, come la chiusura delle guardie mediche, per esigenze di bilancio. Destinare fondi pubblici a una cena di gala, la cui lista degli invitati non è stata resa pubblica, è un atto che stride con i principi di trasparenza e sobrietà che ci aspetteremmo da chi amministra un ente pubblico.

Ci chiediamo perché non sia stato organizzato un evento pubblico, come già avvenuto in passato, all’interno delle strutture dell’ospedale o attraverso una semplice conferenza stampa. Il coinvolgimento della cittadinanza e delle rappresentanze democratiche sarebbe stato non solo più appropriato, ma anche più rispettoso delle esigenze di trasparenza e confronto che ogni ente pubblico dovrebbe garantire.

Questo evento non è solo un segnale di scarsa attenzione alle risorse pubbliche, ma anche l’emblema di una gestione esclusiva e distante dal territorio. La decisione di escludere dal confronto le forze politiche avverse alla maggioranza dimostra una mancanza di apertura al dialogo che dovrebbe invece caratterizzare la gestione di un ente sanitario al servizio della comunità.







Alla luce di quanto emerso, chiediamo formalmente chiarimenti sulla vicenda per conoscere le ragioni per cui si è scelto un locale privato anziché le strutture pubbliche dell’ASP e la lista degli invitati e i criteri di selezione.