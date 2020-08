Il maestro Mazza al “Cuor di Pizza” a Cirò Marina, il 10 agosto con una dimostrazione pratica di dolci, pane e pizza prodotti con lievito madre

Cirò Marina,

venerdì 07 Agosto 2020.

Alessandro Manfredi, noto pizzaiolo di Cirò Marina con esperienza ventennale nel settore della ristorazione, con la moglie Alessia hanno aperto la Pizzeria “Cuor di Pizza” dove si possono gustare prodotti da rosticceria, pizze e la sua prelibata pinsa, situata in Via Lungomare 15B di Cirò Marina nei pressi dell’ingresso del Porto.

A pochi giorni dall’apertura, volendo ringraziare la nostra clientela per l’apprezzamento dimostratoci, e pensando di fare cosa gradita, -afferma Alessandro- abbiamo invitato un grande maestro Giovanni Mazza, conosciuto in tutto il mondo per aver progettato impastatrici universali (per pane, dolci, pizze, ecc.) brevettate e prodotte da imprese italiane ma esportate e apprezzate, per il loro sistema innovativo, su scala mondiale.

Egli procederà a introdurci nel naturale ma estremamente complesso universo della lievitazione e fermentazione della pasta; il tutto sarà corredato da una dimostrazione pratica di dolci, pane e pizza prodotti con lievito naturale (la madre di tutti i lieviti). Al termine resterà a disposizione di chiunque voglia avere dei chiarimenti.

Lo show cooking si svolgerà presso la nostra Pizzeria “Cuor di Pizza”.

Saremo, poi, felici di offrirvi un piccolo ma goloso rinfresco.

Vi aspettiamo numerosi lunedì 10 agosto alle ore 22.00.

Maestro Mazza





