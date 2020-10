Nessun segnale dalla Regione Calabria: “la tenacità blocca la siccità ”

La nota di Michele Rodi, Consigliere Regionale Acli Terra

La Redazione

Strongoli,

giovedì 01 Ottobre 2020.

Continuano i ritardi

nell’assegnazione del carburante agricolo agevolato e le nostre continue

richieste rimangono inascoltate. Le associazioni di categoria sono pronte a

scendere al fianco delle aziende agricole se la Regione Calabria continua a

rimanere sorda e cieca di fronte alle esigenze del territorio.

Continua la denuncia delle

associazioni di categoria per l’incresciosa

situazione venutasi a creare per le aziende agricole che, a causa della

rotazione dei dipendenti pubblici, non riescono a fare accesso alla domanda di

assegnazione del carburante in scadenza

al 30 ottobre.

“Sono mesi che denunciamo

che la mancanza di operativitĂ degli sportelli della provincia di

Crotone e l’accentramento di tutte le pratiche sulla sola figura del dott. Megna presso l’ufficio centrale che sta portando

al collasso” sottolinea Michele Rodi.

“ E’ stato un periodo

difficile, per le aziende del territorio che hanno giĂ dovuto subire tutte le

ristrettezze dovute alle misure anti-covid. Ora è il momento di dare un

sostegno concreto alle aziende che hanno il diritto di voltare pagina.”

Le imprese che esercitano l’attivitĂ agricola, hanno la necessitĂ

di richiedere l’assegnazione del supplemento per siccità di carburante agricolo

per lo svolgimento delle attività dell’anno in corso.

La richiesta giĂ avanzata e indirizzata direttamente al

responsabile della Regione Calabria Giacomo Giovinazzo, prevedeva il ripristino

dei servizi assegnando nuove figure agli sportelli o per lo meno riabilitare i

funzionari esistenti fino alla data di scadenza del decreto siccitĂ .

Nessun

segnale dalla Regione sembra essere arrivato anzi, voci attendibili anticipano

manovre che porterebbero alle invalidazioni delle assegnazioni.

Per

attribuire la tenacità del terreno pare non sia più valida l’autodichiarazione

prodotta dall’azienda

o le

relazioni tecniche che ne certificano la struttura ma bisognerĂ procedere con

le analisi del terreno. Costi su costi per le aziende dunque, che potrebbero

portare a come stanno le cose, anche al recupero del carburante in questi mesi

assegnato.

E

chiaro che queste limitazioni hanno portato a un interruzione dei pubblici

uffici.

“I

ritardi accumulati risultano surreali”, conclude il Consigliere Regionale Acli

terra “ la logica

di lavorazione burocratica ha superato la soglia di pazienza da parte degli

operatori agricoli, che giustamente esasperati, minacciano azioni eclatanti per

far valere necessitĂ e diritti. Una limitazione inaudita dei pubblici uffici che verrĂ denunciata agli organi

competenti per una immediata risoluzione della stessa.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA