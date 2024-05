Share on Twitter

Nel pomeriggio del 04 maggio U.S. i Carabinieri della Stazione di Petilia Policastro, davano esecuzione ad una ordinanza diapplicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Crotone, su richiesta della Procura della Repubblica di quel capoluogo, nei confronti di un 41enne di Petilia Policastro, già noto alle Forze dell’Ordine.

L’uomo, già sottoposto dal marzo di quest’anno alla misura del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico all’anziana madre in quanto indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia, ha violato sistematicamente le prescrizioni a lui imposte mostrando quindi noncuranza e insofferenza alla misura di sicurezza.

Pertanto, l’Autorità Giudiziaria, ha ritenuto opportuno inasprire con questo provvedimento la misura cautelare in capo all’uomo fornendo così maggiore tutela per la donna.







Continua quindi senza sosta l’attività dell’Arma dei Carabinieri, sempre attenta non solo alla tutela delle persone vulnerabili e vittime di questa tipologia di reati ma anche al rispetto, con i nuovi strumenti tecnologici – cui il braccialetto elettronico in questo caso, delle misure di sicurezza che l’Autorità Giudiziaria ritiene opportuno adottare in questi casi.