Una grossa tartaruga marina a circa 40 metri dalla battigia che, a causa di visibili ferite e impigliata in funi e lenze, non riusciva a nuotare: questa l’attivazione ricevuta, da parte di alcuni cittadini, a Torretta di Crucoli, dai Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina a nel tardo pomeriggio di domenica 12 maggio. Il tempestivo intervento dei militari in spiaggia e l’immediata attivazione della Capitaneria di Porto di Crotone hanno fatto sì che l’esemplare di Caretta Caretta, specie protetta, con profonde ferite agli arti superiori, sia stata subito recuperata e trasportata, da personale volontario del WWF poi sopraggiunto, presso un ambulatorio veterinario di Cirò Marina, dove riceverà tutte le cure del caso.